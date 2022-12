сегодня



Новое видео MEMORIAM



All Is Lost, новое видео MEMORIAM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Rise To Power, выход которого намечен на третье февраля на Reaper Entertainment:



"Never Forget, Never Again (6 Million Dead)"

"Total War"

"I Am the Enemy"

"The Conflict is Within"

"Annihilation's Dawn"

"All is Lost"

"Rise to Power"

"This Pain"







