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Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!»
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Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома
14
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14
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13
все новости группы
Memoriam
Великобритания
Death Metal
http://www.memoriam.uk.com/
Myspace:
https://willettsio.bandcamp.com/music
Facebook:
https://www.facebook.com/MemoriamOfficial
9 дек 2022
:
Новое видео MEMORIAM
25 ноя 2022
:
Обложка и трек-лист нового альбома MEMORIAM
25 сен 2021
:
MEMORIAM работают над новым альбомом
22 фев 2021
:
Трейлер нового альбома MEMORIAM
3 фев 2021
:
Трейлер нового альбома MEMORIAM
22 янв 2021
:
Видео с текстом от MEMORIAM
15 янв 2021
:
Обложка нового альбома MEMORIAM
14 окт 2020
:
Новый альбом MEMORIAM выйдет весной
29 мар 2020
:
MEMORIAM нашли новый лейбл
4 июл 2019
:
Видео с текстом MEMORIAM
25 июн 2019
:
Новое видео MEMORIAM
3 май 2019
:
Видеотрейлер к новому альбому MEMORIAM
20 апр 2019
:
Видео с текстом от MEMORIAM
9 апр 2019
:
Обложка нового альбома MEMORIAM
17 фев 2019
:
Новый альбом MEMORIAM выйдет летом
11 сен 2018
:
Из MEMORIAM ушел барабанщик
4 июл 2018
:
Профессиональное видео с выступления MEMORIAM
25 мар 2018
:
Видео с текстом от MEMORIAM
10 мар 2018
:
Новое видео MEMORIAM
22 фев 2018
:
Трейлер нового альбома MEMORIAM
14 фев 2018
:
Трейлер нового альбома MEMORIAM
9 фев 2018
:
Трейлер нового альбома MEMORIAM
4 фев 2018
:
Видео с текстом от MEMORIAM
18 янв 2018
:
Новый альбом MEMORIAM выйдет весной
8 июл 2017
:
Вышел новый сингл MEMORIAM
30 мар 2017
:
Трейлер нового альбома MEMORIAM
17 мар 2017
:
Видео с текстом от MEMORIAM
24 фев 2017
:
Трейлер нового альбома MEMORIAM
11 фев 2017
:
Видео с текстом от MEMORIAM
3 фев 2017
:
Трейлер нового альбома MEMORIAM
28 янв 2017
:
Трейлер нового альбома MEMORIAM
20 янв 2017
:
Трейлер нового альбома MEMORIAM
14 янв 2017
:
Новый альбом MEMORIAM выйдет весной
21 дек 2016
:
Бывший вокалист BOLT THROWER присоединился на сцене к MEMORIAM
20 дек 2016
:
Вокалист HAIL OF BULLETS выступил на сцене вместе с MEMORIAM
30 ноя 2016
:
Новый ЕР MEMORIAM выйдет зимой
25 июн 2016
:
MEMORIAM на NUCLEAR BLAST
3 мар 2016
:
Музыканты BOLT THROWER и BENEDICTION в MEMORIAM
сегодня
Новое видео MEMORIAM
All Is Lost, новое видео MEMORIAM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Rise To Power, выход которого намечен на третье февраля на Reaper Entertainment:
"Never Forget, Never Again (6 Million Dead)"
"Total War"
"I Am the Enemy"
"The Conflict is Within"
"Annihilation's Dawn"
"All is Lost"
"Rise to Power"
"This Pain"
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