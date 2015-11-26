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Enforcer

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24 фев 2019 : 		 Новое видео ENFORCER

23 дек 2015 : 		 Видео с текстом от ENFORCER

15 ноя 2015 : 		 Новая песня ENFORCER

6 ноя 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ENFORCER

23 сен 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ENFORCER

5 сен 2015 : 		 Концертный релиз ENFORCER выйдет в ноябре

18 июл 2015 : 		 Новое видео ENFORCER

2 апр 2015 : 		 Новая песня ENFORCER

21 фев 2015 : 		 Новое видео ENFORCER

19 фев 2015 : 		 Трейлер нового альбома ENFORCER

17 янв 2015 : 		 Видео с текстом от ENFORCER

6 янв 2015 : 		 Новый альбом ENFORCER выйдет в феврале

21 янв 2013 : 		 Новое видео ENFORCER

14 янв 2013 : 		 Промо-видео ENFORCER

19 дек 2012 : 		 Новая песня ENFORCER

14 дек 2012 : 		 Новый сингл ENFORCER выйдет в январе

4 дек 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ENFORCER

3 дек 2012 : 		 ENFORCER на NUCLEAR BLAST RECORDS

29 ноя 2010 : 		 Новое видео ENFORCER

11 ноя 2010 : 		 ENFORCER попали в ДТП

2 апр 2010 : 		 Обложка нового альбома ENFORCER

25 мар 2010 : 		 Новая песня ENFORCER

16 мар 2010 : 		 ENFORCER заключили соглашение с EARACHE RECORDS

22 июн 2009 : 		 Новый демо-трек ENFORCER в сети

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Новое видео ENFORCER



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"Die For The Devil", новое видео группы ENFORCER, доступно для просмотра ниже. Это сингл из предстоящего альбома "Zenith".

Трек-лист:

“Die For The Devil”
“Zenith Of The Black Sun”
“Searching For You”
“Regrets”
“The End Of A Universe”
“Sail On”
“One Thousand Years Of Darkness”
“Thunder And Hell”
“Forever We Worship The Dark”
“Ode To Death”
“To Another World” (Digipak bonus track)

ENFORCER Unveil вЂњDie For The DevilвЂќ Digital Single, Video; Zenith Preorders Live





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