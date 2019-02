сегодня



Новое видео ENFORCER



"Die For The Devil", новое видео группы ENFORCER, доступно для просмотра ниже. Это сингл из предстоящего альбома "Zenith".



Трек-лист:



“Die For The Devil”

“Zenith Of The Black Sun”

“Searching For You”

“Regrets”

“The End Of A Universe”

“Sail On”

“One Thousand Years Of Darkness”

“Thunder And Hell”

“Forever We Worship The Dark”

“Ode To Death”

“To Another World” (Digipak bonus track)













