Новое видео ENFORCER

"Die For The Devil", новое видео группы ENFORCER, доступно для просмотра ниже. Это сингл из предстоящего альбома "Zenith".
Трек-лист:
“Die For The Devil”
“Zenith Of The Black Sun”
“Searching For You”
“Regrets”
“The End Of A Universe”
“Sail On”
“One Thousand Years Of Darkness”
“Thunder And Hell”
“Forever We Worship The Dark”
“Ode To Death”
“To Another World” (Digipak bonus track)
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