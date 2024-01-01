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*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 51
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 36
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 22
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 22
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Enforcer

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28 ноя 2024 : 		 ENFORCER на Napalm Records

18 июл 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления ENFORCER

5 май 2023 : 		 Новое видео ENFORCER

29 мар 2023 : 		 Новое видео ENFORCER

10 фев 2023 : 		 Новое видео ENFORCER

18 янв 2023 : 		 Новое видео ENFORCER

2 ноя 2021 : 		 Новая песня ENFORCER

28 июн 2021 : 		 Новое видео ENFORCER

22 мар 2021 : 		 Концертный релиз ENFORCER доступен для прослушивания

17 фев 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза ENFORCER

16 янв 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза ENFORCER

2 ноя 2019 : 		 Видео полного выступления ENFORCER

9 сен 2019 : 		 Новое видео ENFORCER

28 апр 2019 : 		 Новое видео ENFORCER

7 апр 2019 : 		 Видео с текстом от ENFORCER

2 мар 2019 : 		 Видео с текстом ENFORCER

24 фев 2019 : 		 Новое видео ENFORCER

23 дек 2015 : 		 Видео с текстом от ENFORCER

15 ноя 2015 : 		 Новая песня ENFORCER

6 ноя 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ENFORCER

23 сен 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ENFORCER

5 сен 2015 : 		 Концертный релиз ENFORCER выйдет в ноябре

18 июл 2015 : 		 Новое видео ENFORCER

2 апр 2015 : 		 Новая песня ENFORCER

21 фев 2015 : 		 Новое видео ENFORCER

19 фев 2015 : 		 Трейлер нового альбома ENFORCER
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ENFORCER на Napalm Records



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ENFORCER сообщили о заключении контракта с лейблом Napalm Records, на котором в следующем году ожидается релиз нового материала:

«Мы очень рады наконец-то объявить о сотрудничестве с Napalm Records. Мы очень рады, что новый релиз, над которым мы работали, скоро выйдет! Металл дороже всего!»

ENFORCER Signs With Napalm Records; New Music Expected In 2025




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