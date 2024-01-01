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ENFORCER на Napalm Records



ENFORCER сообщили о заключении контракта с лейблом Napalm Records, на котором в следующем году ожидается релиз нового материала:



«Мы очень рады наконец-то объявить о сотрудничестве с Napalm Records. Мы очень рады, что новый релиз, над которым мы работали, скоро выйдет! Металл дороже всего!»







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