Видео с текстом ENFORCER

"Muere Por El Diablo", новое видео с текстом группы ENFORCER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из испаноязычной версии альбома "Zenith", который группа решила записать параллельно с альбомом на английском языке. Диск выйдет 26 апреля на Nuclear Blast.
Трек-лист испанской версии:
"Muere Por El Diablo"
"Zenith Del Sol Negro"
"Voy A Encontrarte"
"Ecos"
"El Fin De Un Universo"
"Navego"
"Mil Años En Las Sombras"
"Rendido Al Trueno Infernal"
"Por Siempre Seguimos La Oscuridad"
"Oda A La Muerte"
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