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Видео с текстом ENFORCER



"Muere Por El Diablo", новое видео с текстом группы ENFORCER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из испаноязычной версии альбома "Zenith", который группа решила записать параллельно с альбомом на английском языке. Диск выйдет 26 апреля на Nuclear Blast.



Трек-лист испанской версии:



"Muere Por El Diablo"

"Zenith Del Sol Negro"

"Voy A Encontrarte"

"Ecos"

"El Fin De Un Universo"

"Navego"

"Mil Años En Las Sombras"

"Rendido Al Trueno Infernal"

"Por Siempre Seguimos La Oscuridad"

"Oda A La Muerte"















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