сегодня



Концертный релиз ENFORCER доступен для прослушивания



"Live By Fire II", новый концертный релиз ENFORCER, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



"Die For The Devil"

"Searching For You"

"Undying Evil "

"From Beyond"

"Bells Of Hades" + "Death Rides This Night"

"Zenith Of The Black Sun"

"Live For The Night"

"Mesmerized By Fire"

"One Thousand Years Of Darkness"

Guitar Solo + City Lights Jam

"Scream Of The Savage"

Drum Solo

"Run For Your Life"

"Take Me Out Of This Nightmare"

"Destroyer"

"Katana"

"Midnight Vice"







+0 -0



просмотров: 227