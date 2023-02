Новое видео ENFORCER

сегодня



"Coming Alive", новое видео группы ENFORCER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Nostalgia, выходящего пятого мая на Nuclear Blast Records:



"Armageddon"

"Unshackle Me"

"Coming Alive"

"Heartbeats"

"Demon"

"Kiss Of Death"

"Nostalgia"

"No Tomorrow"

"At The End Of The Rainbow"

"Metal Supremacia"

"White Lights In The USA"

"Keep The Flame Alive"

"When The Thunder Roars (Cross Fire)"







