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Enforcer

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23 дек 2015 : 		 Видео с текстом от ENFORCER

15 ноя 2015 : 		 Новая песня ENFORCER

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23 сен 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ENFORCER

5 сен 2015 : 		 Концертный релиз ENFORCER выйдет в ноябре

18 июл 2015 : 		 Новое видео ENFORCER

2 апр 2015 : 		 Новая песня ENFORCER

21 фев 2015 : 		 Новое видео ENFORCER

19 фев 2015 : 		 Трейлер нового альбома ENFORCER

17 янв 2015 : 		 Видео с текстом от ENFORCER

6 янв 2015 : 		 Новый альбом ENFORCER выйдет в феврале

21 янв 2013 : 		 Новое видео ENFORCER

14 янв 2013 : 		 Промо-видео ENFORCER

19 дек 2012 : 		 Новая песня ENFORCER

14 дек 2012 : 		 Новый сингл ENFORCER выйдет в январе

4 дек 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ENFORCER

3 дек 2012 : 		 ENFORCER на NUCLEAR BLAST RECORDS

29 ноя 2010 : 		 Новое видео ENFORCER

11 ноя 2010 : 		 ENFORCER попали в ДТП

2 апр 2010 : 		 Обложка нового альбома ENFORCER

25 мар 2010 : 		 Новая песня ENFORCER

16 мар 2010 : 		 ENFORCER заключили соглашение с EARACHE RECORDS
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Новое видео ENFORCER



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"Regrets", новое видео группы ENFORCER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Zenith", выпущенного на Nuclear Blast.

Трек-лист:

“Die For The Devil”
“Zenith Of The Black Sun”
“Searching For You”
“Regrets”
“The End Of A Universe”
“Sail On”
“One Thousand Years Of Darkness”
“Thunder And Hell”
“Forever We Worship The Dark”
“Ode To Death”
“To Another World” (Digipak bonus track)

ENFORCER Premiers











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