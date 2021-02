сегодня



Фрагмент концертного релиза ENFORCER



ENFORCER выпустят новую концертную пластинку "Live By Fire II" девятнадцатого марта на Nuclear Blast Records. Фрагмент из этого релиза, исполнение "Destroyer", доступен ниже.



"Die For The Devil"

"Searching For You"

"Undying Evil "

"From Beyond"

"Bells Of Hades" + "Death Rides This Night"

"Zenith Of The Black Sun"

"Live For The Night"

"Mesmerized By Fire"

"One Thousand Years Of Darkness"

Guitar Solo + City Lights Jam

"Scream Of The Savage"

Drum Solo

"Run For Your Life"

"Take Me Out Of This Nightmare"

"Destroyer"

"Katana"

"Midnight Vice" (blindman)







+0 -0



просмотров: 207