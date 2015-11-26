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Видео с текстом от ENFORCER



"Searching For You", новое видео с текстом группы ENFORCER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Zenith", выходящего 26 апреля на Nuclear Blast.



Трек-лист:



"Muere Por El Diablo"

"Zenith Del Sol Negro"

"Voy A Encontrarte"

"Ecos"

"El Fin De Un Universo"

"Navego"

"Mil Años En Las Sombras"

"Rendido Al Trueno Infernal"

"Por Siempre Seguimos La Oscuridad"

"Oda A La Muerte"



















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