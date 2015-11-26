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Enforcer

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7 апр 2019 : 		 Видео с текстом от ENFORCER

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24 фев 2019 : 		 Новое видео ENFORCER

23 дек 2015 : 		 Видео с текстом от ENFORCER

15 ноя 2015 : 		 Новая песня ENFORCER

6 ноя 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ENFORCER

23 сен 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ENFORCER

5 сен 2015 : 		 Концертный релиз ENFORCER выйдет в ноябре

18 июл 2015 : 		 Новое видео ENFORCER

2 апр 2015 : 		 Новая песня ENFORCER

21 фев 2015 : 		 Новое видео ENFORCER

19 фев 2015 : 		 Трейлер нового альбома ENFORCER

17 янв 2015 : 		 Видео с текстом от ENFORCER

6 янв 2015 : 		 Новый альбом ENFORCER выйдет в феврале

21 янв 2013 : 		 Новое видео ENFORCER

14 янв 2013 : 		 Промо-видео ENFORCER

19 дек 2012 : 		 Новая песня ENFORCER

14 дек 2012 : 		 Новый сингл ENFORCER выйдет в январе

4 дек 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ENFORCER

3 дек 2012 : 		 ENFORCER на NUCLEAR BLAST RECORDS

29 ноя 2010 : 		 Новое видео ENFORCER

11 ноя 2010 : 		 ENFORCER попали в ДТП

2 апр 2010 : 		 Обложка нового альбома ENFORCER

25 мар 2010 : 		 Новая песня ENFORCER

16 мар 2010 : 		 ENFORCER заключили соглашение с EARACHE RECORDS

22 июн 2009 : 		 Новый демо-трек ENFORCER в сети
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Видео с текстом от ENFORCER



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"Searching For You", новое видео с текстом группы ENFORCER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Zenith", выходящего 26 апреля на Nuclear Blast.

Трек-лист:

"Muere Por El Diablo"
"Zenith Del Sol Negro"
"Voy A Encontrarte"
"Ecos"
"El Fin De Un Universo"
"Navego"
"Mil Años En Las Sombras"
"Rendido Al Trueno Infernal"
"Por Siempre Seguimos La Oscuridad"
"Oda A La Muerte"

ENFORCER Debuts Official Lyric Video For








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

headmotor666


7 апр 2019, 15:00		пока не радует


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