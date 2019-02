сегодня



Новый альбом BAD RELIGION выйдет весной



BAD RELIGION выпустят новую работу, получившую название "Age Of Unreason", 3 мая на Epitaph Records. Сопродюсером материала был Carlos de la Garza.



Трек-лист:



01. Chaos From Within

02. My Sanity

03. Do The Paranoid Style

04. The Approach

05. Lose Your Head

06. End Of History

07. Age Of Unreason

08. Candidate

09. Faces Of Grief

10. Old Regime

11. Big Black Dog

12. Downfall

13. Since Now

14. What Tomorrow Brings

15. The Profane Rights Of Man (bonus)



















