Новая песня BAD RELIGION



BAD RELIGION выпустят новую работу, получившую название "Age Of Unreason", 3 мая на Epitaph Records. Сопродюсером материала был Carlos de la Garza.



«Когда второстепенные группы обвиняют теневые силы в своих проблемах, в худшем случае это бред, — сказал гитарист Brett Gurewitz о песне, вдохновлённой эссе 1964 года «Параноидальный стиль в американской политике» историка Ричарда Хофштадтера. — Но когда те, кто держит рычаги власти, делают то же самое, это не заблуждение, это метод делегитимизации оппозиции. Это инструмент авторитаризма».



«Группа всегда отстаивала просветительские ценности, — объясняет Gurewitz. «Сегодня эти ценности — истина, свобода, равенство, терпимость и наука находятся в реальной опасности. Эта запись — наш ответ».



Трек-лист:



01. Chaos From Within

02. My Sanity

03. Do The Paranoid Style

04. The Approach

05. Lose Your Head

06. End Of History

07. Age Of Unreason

08. Candidate

09. Faces Of Grief

10. Old Regime

11. Big Black Dog

12. Downfall

13. Since Now

14. What Tomorrow Brings

15. The Profane Rights Of Man (bonus)



Композиция "Do The Paranoid Style" доступна для прослушивания ниже.























