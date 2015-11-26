Новая песня BAD RELIGION

BAD RELIGION выпустят новую работу, получившую название "Age Of Unreason", 3 мая на Epitaph Records. Сопродюсером материала был Carlos de la Garza.
«Когда второстепенные группы обвиняют теневые силы в своих проблемах, в худшем случае это бред, — сказал гитарист Brett Gurewitz о песне, вдохновлённой эссе 1964 года «Параноидальный стиль в американской политике» историка Ричарда Хофштадтера. — Но когда те, кто держит рычаги власти, делают то же самое, это не заблуждение, это метод делегитимизации оппозиции. Это инструмент авторитаризма».
«Группа всегда отстаивала просветительские ценности, — объясняет Gurewitz. «Сегодня эти ценности — истина, свобода, равенство, терпимость и наука находятся в реальной опасности. Эта запись — наш ответ».
Трек-лист:
01. Chaos From Within
02. My Sanity
03. Do The Paranoid Style
04. The Approach
05. Lose Your Head
06. End Of History
07. Age Of Unreason
08. Candidate
09. Faces Of Grief
10. Old Regime
11. Big Black Dog
12. Downfall
13. Since Now
14. What Tomorrow Brings
15. The Profane Rights Of Man (bonus)
Композиция "Do The Paranoid Style" доступна для прослушивания ниже.
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