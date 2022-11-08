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Вокалист BAD RELIGION — о глэме: «Тексты порой были очень смешными»



Вокалист BAD RELIGION подробно остановился на своём наблюдении в книге "Punk Paradox: A Memoir" о том, что многие поклонники панк-рока тяготели к глэм-сцене на Сансет Стрип в 1980-х годах из-за жестокости на концертах панков. На вопрос о том, считает ли он по-прежнему большую часть глэм-сцены «нелепой», Graffin ответил:



«Давайте кое-что проясним: я не считаю музыку нелепой, я считаю моду нелепой. Я прекрасно понимаю, почему панки тяготели к ней, потому что большая часть музыки была хорошей. Она не была такой острой, не была такой, я бы сказал, противоречивой, как панк, тексты иногда были смешными, но сама музыка была очень хорошей и весёлой. И поэтому многие панк-рокеры, которые не хотели устраивать беспорядки или идти бить друг друга, что вполне логично, тяготели к глэм-концертам. И это было совершенно понятно. Я не мог заставить себя так поступить. Я по-прежнему считал, что панк может многое предложить, но по сути играть его было негде, потому что клубы не разрешали панк-шоу из-за аспекта насилия».







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