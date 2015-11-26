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Bad Religion

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16 янв 2020 : 		 Биография BAD RELIGION выйдет летом

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21 фев 2017 : 		 Новая песня вокалиста BAD RELIGION

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14 фев 2013 : 		 Новое видео BAD RELIGION

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21 апр 2011 : 		 Новое видео BAD RELIGION

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22 сен 2010 : 		 Новый альбом BAD RELIGION доступен для прослушивания

5 сен 2010 : 		 Новая песня BAD RELIGION

12 авг 2010 : 		 Фронтмен BAD RELIGION выпустит книгу

28 июл 2010 : 		 Детали нового альбома BAD RELIGION

1 июл 2010 : 		 Название нового альбома BAD RELIGION

9 июн 2010 : 		 BAD RELIGION готовы к записи нового альбома

9 мар 2010 : 		 BAD RELIGION собираются подарить фэнам концертный альбом
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BAD RELIGION работают над материалом



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Вокалист BAD RELIGION Greg Graffin недавно поговорил с одной из американских станций о том, чем группа занимается на карантине и какими будут туры после пандемии:

«BAD RELIGION всё еще имеют довольно плотный график гастролей. Мы продали много билетов в этом году. И к марту, пожалуй, стало понятно, что всё будет отменяться. Тем не менее, мы успокоили наших фэнов, что проданные билеты будут действительны, как только мы преодолеем этот кризис.

Группа — это нечто большее, чем просто живое выступление, поэтому мы старались сохранить здравомыслие и предложить что-нибудь фэнам. Мы недавно выпустили сингл под названием "Faith Alone 2020"; вы можете найти его в потоковых сервисах. И у нас есть ещё в запасе песни, которые будут выпущены в ближайшее время. Потому что когда мы не в туре, мы проводим много времени в студии. И теперь у нас у всех есть специально отведённые под музыку помещения, у всех есть студии Pro Tools. И мы пытаемся заполнить время, выполняя такие творческие совместные работы».

По словам Graffin'a, он и его товарищи по группе BAD RELIGION используют время коронапаузы для работы над новым материалом:

«Если вы творческая группа, вы активны прямо сейчас. Потому что независимо от того, что скажут вам многие коллективы, сочинять музыку, когда вы в туре, не так-то просто. Вы должны разделить свою энергию. И идея о том, что группа собирается после концерта, садится в автобус и просто пишет музыку — с нами такое не работает. Хорошее сочинение — это, на самом деле, время размышлений, и в туре такого добиться невозможно. Так что я полагаю, что сейчас творческие коллективы могут быть в по-настоящему хорошем режиме создания материала. Что касается возможности выйти на сцену и играть, то есть только определённое количество площадок, и каждый захочет выйти на эти площадки. Так что ещё предстоит выяснить, как мы разделим туры в следующем году. Но такие группы, как BAD RELIGION, конечно же, никуда не убегут от взятых на себя обязательств — мы уже продали билеты, и для нас дело чести отыграть эти концерты!»

BAD RELIGION Is Planning To Release








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