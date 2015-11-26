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Bad Religion

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4 дек 2020 : 		 BAD RELIGION проведут четыре концерта

15 окт 2020 : 		 Новая песня BAD RELIGION

10 сен 2020 : 		 Демо от BAD RELIGION

1 сен 2020 : 		 BAD RELIGION работают над материалом

10 авг 2020 : 		 Оркестровая версия классики BAD RELIGION

16 янв 2020 : 		 Биография BAD RELIGION выйдет летом

27 мар 2019 : 		 Новая песня BAD RELIGION

28 фев 2019 : 		 Новый альбом BAD RELIGION выйдет весной

13 дек 2018 : 		 BAD RELIGION сделают анонс альбома зимой

14 ноя 2018 : 		 Новая песня BAD RELIGION

18 окт 2018 : 		 Новая песня BAD RELIGION

22 июн 2018 : 		 Новая песня BAD RELIGION

21 фев 2017 : 		 Новая песня вокалиста BAD RELIGION

11 янв 2017 : 		 Вокалист BAD RELIGION выпускает сольную работу

12 июл 2016 : 		 Гитарист BAD RELIGION подверг критике музыкантов BRING ME THE HORIZON:

14 фев 2013 : 		 Новое видео BAD RELIGION

7 фев 2013 : 		 Гитарист BAD RELIGION: "Я никогда не прослушивался в GUNS N' ROSES"

6 ноя 2012 : 		 Новая песня BAD RELIGION

25 июл 2012 : 		 BAD RELIGION приступили к записи

17 янв 2012 : 		 Басист METALLICA сыграл с барабанщиком BAD RELIGION в 'Drum Off Grand Finals'

21 апр 2011 : 		 Новое видео BAD RELIGION

13 ноя 2010 : 		 17 CD BAD RELIGION online!

22 сен 2010 : 		 Новый альбом BAD RELIGION доступен для прослушивания

5 сен 2010 : 		 Новая песня BAD RELIGION

12 авг 2010 : 		 Фронтмен BAD RELIGION выпустит книгу

28 июл 2010 : 		 Детали нового альбома BAD RELIGION
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BAD RELIGION проведут четыре концерта



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BAD RELIGION отметят сорок лет творческой деятельности четырьмя стримами из The Roxy Theatre, Голливуд, Калифорния. Детали выступлений можно найти здесь:

Первый концерт — 1980-е: группа исполнит материал из "How Could Hell Be Any Worse", "Suffer" и "No Control", а также расскажет о том, что такое быть панками в мире Пэкмена.

Второй концерт — 1990-е: группа исполнит материал из "Against The Grain", "Generator", "Recipe For Hate", "Stranger Than Fiction", "The Gray Race" и "No Substance". Это десятилетие закрепило их позицию как одной из самых влиятельных и плодовитых групп нашего времени, но это не прошло легко и без издержек; группа обсуждает усиливающиеся болевые ощущения и извлечённые уроки.

Третий концерт — 2000-е: группа исполнит материал из "The New America", "The Process Of Belief", "The Empire Strikes First" и "New Maps Of Hell". Вернувшись домой и вступив в новое тысячелетие, BAD RELIGION продолжили трепетно относиться к своему искусству, выпустив одни из самых любимых пластинок.

Четвёртый концерт — 2010-е: группа исполнит материал из "The Dissent Of Man", "True North" и "Age Of Unreason". Пандемия COVID-19 нарушила их планы по туру в поддержку "The Age Of Unreason", и группа исполнит материал, никогда ранее не звучавший на концертах. Коллектив выражает благодарность, которую они испытывают каждый день за 40 лет своей карьеры и того наследия, которого им удалось создать за это время.

BAD RELIGION Celebrates 40 Years With Four-Part Streaming Series



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