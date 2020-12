сегодня



BAD RELIGION проведут четыре концерта



BAD RELIGION отметят сорок лет творческой деятельности четырьмя стримами из The Roxy Theatre, Голливуд, Калифорния. Детали выступлений можно найти здесь:



Первый концерт — 1980-е: группа исполнит материал из "How Could Hell Be Any Worse", "Suffer" и "No Control", а также расскажет о том, что такое быть панками в мире Пэкмена.



Второй концерт — 1990-е: группа исполнит материал из "Against The Grain", "Generator", "Recipe For Hate", "Stranger Than Fiction", "The Gray Race" и "No Substance". Это десятилетие закрепило их позицию как одной из самых влиятельных и плодовитых групп нашего времени, но это не прошло легко и без издержек; группа обсуждает усиливающиеся болевые ощущения и извлечённые уроки.



Третий концерт — 2000-е: группа исполнит материал из "The New America", "The Process Of Belief", "The Empire Strikes First" и "New Maps Of Hell". Вернувшись домой и вступив в новое тысячелетие, BAD RELIGION продолжили трепетно относиться к своему искусству, выпустив одни из самых любимых пластинок.



Четвёртый концерт — 2010-е: группа исполнит материал из "The Dissent Of Man", "True North" и "Age Of Unreason". Пандемия COVID-19 нарушила их планы по туру в поддержку "The Age Of Unreason", и группа исполнит материал, никогда ранее не звучавший на концертах. Коллектив выражает благодарность, которую они испытывают каждый день за 40 лет своей карьеры и того наследия, которого им удалось создать за это время.







