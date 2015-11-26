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Bad Religion

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10 сен 2020 : 		 Демо от BAD RELIGION

1 сен 2020 : 		 BAD RELIGION работают над материалом

10 авг 2020 : 		 Оркестровая версия классики BAD RELIGION

16 янв 2020 : 		 Биография BAD RELIGION выйдет летом

27 мар 2019 : 		 Новая песня BAD RELIGION

28 фев 2019 : 		 Новый альбом BAD RELIGION выйдет весной

13 дек 2018 : 		 BAD RELIGION сделают анонс альбома зимой

14 ноя 2018 : 		 Новая песня BAD RELIGION

18 окт 2018 : 		 Новая песня BAD RELIGION

22 июн 2018 : 		 Новая песня BAD RELIGION

21 фев 2017 : 		 Новая песня вокалиста BAD RELIGION

11 янв 2017 : 		 Вокалист BAD RELIGION выпускает сольную работу

12 июл 2016 : 		 Гитарист BAD RELIGION подверг критике музыкантов BRING ME THE HORIZON:

14 фев 2013 : 		 Новое видео BAD RELIGION

7 фев 2013 : 		 Гитарист BAD RELIGION: "Я никогда не прослушивался в GUNS N' ROSES"

6 ноя 2012 : 		 Новая песня BAD RELIGION

25 июл 2012 : 		 BAD RELIGION приступили к записи

17 янв 2012 : 		 Басист METALLICA сыграл с барабанщиком BAD RELIGION в 'Drum Off Grand Finals'

21 апр 2011 : 		 Новое видео BAD RELIGION

13 ноя 2010 : 		 17 CD BAD RELIGION online!

22 сен 2010 : 		 Новый альбом BAD RELIGION доступен для прослушивания

5 сен 2010 : 		 Новая песня BAD RELIGION

12 авг 2010 : 		 Фронтмен BAD RELIGION выпустит книгу

28 июл 2010 : 		 Детали нового альбома BAD RELIGION

1 июл 2010 : 		 Название нового альбома BAD RELIGION

9 июн 2010 : 		 BAD RELIGION готовы к записи нового альбома
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Демо от BAD RELIGION



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BAD RELIGION опубликовали демо-версию композиции "Lose Your Head", оригинал которой попал на альбом прошлого года — "Age Of Unreason".

BAD RELIGION Shares Demo Version Of








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