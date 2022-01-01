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Вокалист BAD RELIGION — о биографии



Вокалист BAD RELIGION Greg Graffin восьмого ноября выпустит новую книгу "Punk Paradox: A Memoir". В рамках недавней беседы у него спросили, почему он решил её написать, на что он ответил:



«У меня было два года, чтобы подумать о жизни. Когда появился COVID, мы отменили летние туры на два года. И я знал, что не буду много петь, поэтому я решил подумать о том времени, которое было до BAD RELIGION. Это было непростое время; тогда как раз скончалась моя мать. И это дало мне много возможностей поразмышлять о повлиявших на меня факторах.



Многие люди думают о влиянии как о музыкальном или травмирующем, а я думал: "Моя жизнь не была такой уж травмирующей". Но я знаю, что многим людям было бы интересно узнать о моём музыкальном и культурном прошлом. И это подробно описано в первой части книги».







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