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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 15
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 14
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
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Bad Religion

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16 окт 2022 : 		 Вокалист BAD RELIGION — о биографии

3 авг 2022 : 		 BAD RELIGION отменили европейский тур

6 июл 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BAD RELIGION

22 янв 2021 : 		 Нереализованный трек BAD RELIGION

4 дек 2020 : 		 BAD RELIGION проведут четыре концерта

15 окт 2020 : 		 Новая песня BAD RELIGION

10 сен 2020 : 		 Демо от BAD RELIGION

1 сен 2020 : 		 BAD RELIGION работают над материалом

10 авг 2020 : 		 Оркестровая версия классики BAD RELIGION

16 янв 2020 : 		 Биография BAD RELIGION выйдет летом

27 мар 2019 : 		 Новая песня BAD RELIGION

28 фев 2019 : 		 Новый альбом BAD RELIGION выйдет весной

13 дек 2018 : 		 BAD RELIGION сделают анонс альбома зимой

14 ноя 2018 : 		 Новая песня BAD RELIGION

18 окт 2018 : 		 Новая песня BAD RELIGION

22 июн 2018 : 		 Новая песня BAD RELIGION

21 фев 2017 : 		 Новая песня вокалиста BAD RELIGION

11 янв 2017 : 		 Вокалист BAD RELIGION выпускает сольную работу

12 июл 2016 : 		 Гитарист BAD RELIGION подверг критике музыкантов BRING ME THE HORIZON:

14 фев 2013 : 		 Новое видео BAD RELIGION

7 фев 2013 : 		 Гитарист BAD RELIGION: "Я никогда не прослушивался в GUNS N' ROSES"

6 ноя 2012 : 		 Новая песня BAD RELIGION

25 июл 2012 : 		 BAD RELIGION приступили к записи

17 янв 2012 : 		 Басист METALLICA сыграл с барабанщиком BAD RELIGION в 'Drum Off Grand Finals'

21 апр 2011 : 		 Новое видео BAD RELIGION

13 ноя 2010 : 		 17 CD BAD RELIGION online!
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Вокалист BAD RELIGION — о биографии



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Вокалист BAD RELIGION Greg Graffin восьмого ноября выпустит новую книгу "Punk Paradox: A Memoir". В рамках недавней беседы у него спросили, почему он решил её написать, на что он ответил:

«У меня было два года, чтобы подумать о жизни. Когда появился COVID, мы отменили летние туры на два года. И я знал, что не буду много петь, поэтому я решил подумать о том времени, которое было до BAD RELIGION. Это было непростое время; тогда как раз скончалась моя мать. И это дало мне много возможностей поразмышлять о повлиявших на меня факторах.

Многие люди думают о влиянии как о музыкальном или травмирующем, а я думал: "Моя жизнь не была такой уж травмирующей". Но я знаю, что многим людям было бы интересно узнать о моём музыкальном и культурном прошлом. И это подробно описано в первой части книги».




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