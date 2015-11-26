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Bad Religion

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22 янв 2021 : 		 Нереализованный трек BAD RELIGION

4 дек 2020 : 		 BAD RELIGION проведут четыре концерта

15 окт 2020 : 		 Новая песня BAD RELIGION

10 сен 2020 : 		 Демо от BAD RELIGION

1 сен 2020 : 		 BAD RELIGION работают над материалом

10 авг 2020 : 		 Оркестровая версия классики BAD RELIGION

16 янв 2020 : 		 Биография BAD RELIGION выйдет летом

27 мар 2019 : 		 Новая песня BAD RELIGION

28 фев 2019 : 		 Новый альбом BAD RELIGION выйдет весной

13 дек 2018 : 		 BAD RELIGION сделают анонс альбома зимой

14 ноя 2018 : 		 Новая песня BAD RELIGION

18 окт 2018 : 		 Новая песня BAD RELIGION

22 июн 2018 : 		 Новая песня BAD RELIGION

21 фев 2017 : 		 Новая песня вокалиста BAD RELIGION

11 янв 2017 : 		 Вокалист BAD RELIGION выпускает сольную работу

12 июл 2016 : 		 Гитарист BAD RELIGION подверг критике музыкантов BRING ME THE HORIZON:

14 фев 2013 : 		 Новое видео BAD RELIGION

7 фев 2013 : 		 Гитарист BAD RELIGION: "Я никогда не прослушивался в GUNS N' ROSES"

6 ноя 2012 : 		 Новая песня BAD RELIGION

25 июл 2012 : 		 BAD RELIGION приступили к записи

17 янв 2012 : 		 Басист METALLICA сыграл с барабанщиком BAD RELIGION в 'Drum Off Grand Finals'

21 апр 2011 : 		 Новое видео BAD RELIGION

13 ноя 2010 : 		 17 CD BAD RELIGION online!

22 сен 2010 : 		 Новый альбом BAD RELIGION доступен для прослушивания

5 сен 2010 : 		 Новая песня BAD RELIGION

12 авг 2010 : 		 Фронтмен BAD RELIGION выпустит книгу
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|||| 22 янв 2021

Нереализованный трек BAD RELIGION



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BAD RELIGION опубликовали ранее нереализованный трек Emancipation Of The Mind", который был записан во время работы над альбомом "Age Of Unreason".

Hear Previously Unreleased BAD RELIGION Song 'Emancipation Of The Mind'





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