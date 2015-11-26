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все новости группы
Bad Religion
США
Punk Rock
http://www.badreligion.com
Myspace:
http://www.myspace.com/badreligion
22 янв 2021
:
Нереализованный трек BAD RELIGION
4 дек 2020
:
BAD RELIGION проведут четыре концерта
15 окт 2020
:
Новая песня BAD RELIGION
10 сен 2020
:
Демо от BAD RELIGION
1 сен 2020
:
BAD RELIGION работают над материалом
10 авг 2020
:
Оркестровая версия классики BAD RELIGION
16 янв 2020
:
Биография BAD RELIGION выйдет летом
27 мар 2019
:
Новая песня BAD RELIGION
28 фев 2019
:
Новый альбом BAD RELIGION выйдет весной
13 дек 2018
:
BAD RELIGION сделают анонс альбома зимой
14 ноя 2018
:
Новая песня BAD RELIGION
18 окт 2018
:
Новая песня BAD RELIGION
22 июн 2018
:
Новая песня BAD RELIGION
21 фев 2017
:
Новая песня вокалиста BAD RELIGION
11 янв 2017
:
Вокалист BAD RELIGION выпускает сольную работу
12 июл 2016
:
Гитарист BAD RELIGION подверг критике музыкантов BRING ME THE HORIZON:
14 фев 2013
:
Новое видео BAD RELIGION
7 фев 2013
:
Гитарист BAD RELIGION: "Я никогда не прослушивался в GUNS N' ROSES"
6 ноя 2012
:
Новая песня BAD RELIGION
25 июл 2012
:
BAD RELIGION приступили к записи
17 янв 2012
:
Басист METALLICA сыграл с барабанщиком BAD RELIGION в 'Drum Off Grand Finals'
21 апр 2011
:
Новое видео BAD RELIGION
13 ноя 2010
:
17 CD BAD RELIGION online!
22 сен 2010
:
Новый альбом BAD RELIGION доступен для прослушивания
5 сен 2010
:
Новая песня BAD RELIGION
12 авг 2010
:
Фронтмен BAD RELIGION выпустит книгу
28 июл 2010
:
Детали нового альбома BAD RELIGION
1 июл 2010
:
Название нового альбома BAD RELIGION
9 июн 2010
:
BAD RELIGION готовы к записи нового альбома
9 мар 2010
:
BAD RELIGION собираются подарить фэнам концертный альбом
4 мар 2010
:
BAD RELIGION скоро отправятся в студию
6 май 2008
:
Подробности о переиздании альбома BAD RELIGION "New Maps Of Hell"
10 июл 2007
:
BAD RELIGION: новый альбом доступен в сети
20 мар 2007
:
BAD RELIGION: название и трек-лист нового альбома
22 янв 2021
Нереализованный трек
BAD RELIGION
BAD RELIGION опубликовали ранее нереализованный трек Emancipation Of The Mind", который был записан во время работы над альбомом "Age Of Unreason".
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).