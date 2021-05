сегодня



Басист WHITECHAPEL : «Мы не пишем одинаковых пластинок»



В рамках промоакций по случаю выпуска альбома WHITECHAPEL "The Valley" басист группы, Gabe Crisp, ответил на несколько вопросов об этом материале.



О том, чем "The Valley" отличается и чем похож на предыдущие студийные работы группы:



«Для меня единственный способ описать подобные вещи — это то, что мы взрослеем, поэтому я считаю, что и наш звук становится более зрелым. Я не знаю, хорошо ли это отражает происходящее, но что касается нас, мы погружаемся в некоторые вещи с чистыми вокалами, делаем что-то более атмосферное, более мелодичные композиции. Для нас не вариант сочинять одно и то же, и мы всегда стараемся привнести что-то новое. Последние пару альбомов мы, грубо говоря, делали тизеры, и вот решились на полноценную работу в таком ключе».



Об использовании чистого вокала в "Third Depth":



«Мы всегда думали об этом. Это было связано с конкретным треком. Мы знали, что Phil может так петь, но мы не знали, насколько хорошо он это может делать, но просто знали, что может. Мы также знали, что если мы начнём писать материал, который требует чистого вокала, то можем пойти на такой шаг. Он согласился, и всё вышло гораздо лучше, чем мы могли себе представить. Мы написали материал, который звучал так, как он должен был звучать, и мы не сдерживали себя. Мы просто взяли и сделали это».



О том, были ли у WHITECHAPEL какие-либо «преграды на пути» во время работы над "The Valley":



«Честно говоря, всегда есть ограничения по времени, и всегда его нужно больше вне зависимости от того, сколько времени ты на это выделил, но в целом это был неплохой опыт. Мы придерживаемся одного и того же плана и отталкиваемся от него на каждом альбоме. Мы сохраняем всё хорошее и всё, что получается. В этот раз мы смогли собираться вместе гораздо чаще, поскольку были дома. Мы были в одной комнате вместе как группа гораздо дольше, и это сделало всё намного проще. Намного веселее».



О причинах, побудивших назвать альбом "The Valley":



«"The Valley" — это отсылка к месту, где вырос Phil, которое находится в Hardin Valley [штат Теннесси]. Он до сих пор живёт там, но вместо того, чтобы назвать альбом так, мы решили назвать его "The Valley" — это более универсальное название. Место, где мы живём в Теннесси, — это своего рода долина за пределами [Больших] Дымчатых гор, так что это специфично для него и специфично для нас. Это круто. Это глубже, чем просто сказать "Долина". Для нас это круто».



О тексте «Основано на реальных событиях», который присутствует на обложке альбома:



«Это всё Phil. Он вырос в суровой семье, и я не думаю, что тексты песен являются буквальными — они не должны быть такими, но они вдохновлены реальными событиями».



















