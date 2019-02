сегодня



Новое видео WHITECHAPEL



Американская дэт металлкор группа WHITECHAPEL выпустит новую работу, получившую название "The Valley", 29 марта на Metal Blade Records. Продюсером материала был Mark Lewis (CANNIBAL CORPSE, THE BLACK DAHLIA MURDER), а за оформление отвечали Branca Studio.



01. When A Demon Defiles A Witch



02. Forgiveness Is Weakness



03. Brimstone



04. Hickory Creek



05. Black Bear



06. We Are One



07. The Other Side



08. Third Depth



09. Lovelace



10. Doom Woods



Видео на "The Valley" доступно для просмотра ниже.



















