29 янв 2024



Концертное видео WHITECHAPEL



"This Is Exile", новое концертное видео WHITECHAPEL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Live In The Valley:



“When A Demon Defiles A Witch”

“Forgiveness Is Weakness”

“Brimstone”

“Hickory Creek”

“Black Bear”

“Doom Woods”

“I Will Find You”

“A Bloodsoaked Symphony”

“Anticure”

“Lost Boy”

“Orphan”

“This Is Exile”

“The Saw Is The Law”







