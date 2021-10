сегодня



Обучающее видео от WHITECHAPEL



WHITECHAPEL опубликовали видео, в котором исполняется новый сингл "A Bloodsoaked Symphony". Эта песня взята из альбома "Kin", выходящего 29 октября на Metal Blade Records.



Трек-лист:



01. I Will Find You



02. Lost Boy



03. A Bloodsoaked Symphony



04. Anticure



05. The Ones That Made Us



06. History Is Silent



07. To The Wolves



08. Orphan



09. Without You



10. Without Us



11. Kin







+0 -0



просмотров: 176