сегодня



Обучающее видео от WHITECHAPEL



WHITECHAPEL опубликовали видео, в котором исполняется новый сингл "Orphan". Эта песня взята из альбома "Kin", выходящего 29 октября на Metal Blade Records.



Трек-лист:



01. I Will Find You



02. Lost Boy



03. A Bloodsoaked Symphony



04. Anticure



05. The Ones That Made Us



06. History Is Silent



07. To The Wolves



08. Orphan



09. Without You



10. Without Us



11. Kin 09. Without You10. Without Us11. Kin







+0 -0



просмотров: 171