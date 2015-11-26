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Whitechapel

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28 сен 2020 : 		 WHITECHAPEL приступают к записи

26 июн 2020 : 		 Новое видео WHITECHAPEL

15 апр 2020 : 		 Акустика от WHITECHAPEL

11 фев 2020 : 		 Концертное видео WHITECHAPEL

19 апр 2019 : 		 Видео с текстом от WHITECHAPEL

30 мар 2019 : 		 Новый альбом WHITECHAPEL доступен для прослушивания

22 мар 2019 : 		 Новое видео WHITECHAPEL

21 фев 2019 : 		 Новое видео WHITECHAPEL

15 янв 2019 : 		 Новая песня WHITECHAPEL

14 дек 2018 : 		 Новая песня WHITECHAPEL

2 ноя 2018 : 		 Новый альбом WHITECHAPEL выйдет весной

16 авг 2017 : 		 Переиздание WHITECHAPEL выйдет осенью

26 окт 2016 : 		 Новое видео WHITECHAPEL

24 июн 2016 : 		 Новое видео WHITECHAPEL

27 май 2016 : 		 Вокалист WHITECHAPEL: «Металл стал похож на модный конкурс»

19 май 2016 : 		 Новая песня WHITECHAPEL

28 апр 2016 : 		 Новый альбом WHITECHAPEL выйдет в июне

8 янв 2016 : 		 WHITECHAPEL приступили к записи

27 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD WHITECHAPEL

8 окт 2015 : 		 Концертный релиз WHITECHAPEL выйдет в октябре

27 фев 2015 : 		 Новое видео WHITECHAPEL

13 июн 2014 : 		 Новое видео WHITECHAPEL

15 май 2014 : 		 Новое видео WHITECHAPEL

28 апр 2014 : 		 Новый альбом WHITECHAPEL доступен для прослушивания

14 апр 2014 : 		 Видео с текстом от WHITECHAPEL

20 мар 2014 : 		 Новая песня WHITECHAPEL
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|||| сегодня

WHITECHAPEL приступают к записи



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В рамках интервью гитариста WHITECHAPEL Alex'а Wade'а для программы "Mosh Talks With Beez" была обсуждена текущая ситуация с пандемией:

«Похоже, что тур по "The Valley" будет короче, чем планировалось, но мы стараемся сделать максимально возможное. У нас была масса убойных турне, и всё расписано на этот год. Но что есть, то есть, и остаётся лишь принять всё как должное. Мы решили извлечь максимум из хреновой ситуации и сочинили новую пластинку. Так что уже на этой неделе мы должны оказаться в студии и приступить к записи. Думаю, что если бы мы так и не вылезали из туров, то у нас просто не было бы времени на создание лучшего альбома, но раз уж мы сидим на попках ровно по домам, почему бы и не создать убойную пластинку?»

WHITECHAPEL To Begin Recording New Album This Week





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