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WHITECHAPEL приступают к записи



В рамках интервью гитариста WHITECHAPEL Alex'а Wade'а для программы "Mosh Talks With Beez" была обсуждена текущая ситуация с пандемией:



«Похоже, что тур по "The Valley" будет короче, чем планировалось, но мы стараемся сделать максимально возможное. У нас была масса убойных турне, и всё расписано на этот год. Но что есть, то есть, и остаётся лишь принять всё как должное. Мы решили извлечь максимум из хреновой ситуации и сочинили новую пластинку. Так что уже на этой неделе мы должны оказаться в студии и приступить к записи. Думаю, что если бы мы так и не вылезали из туров, то у нас просто не было бы времени на создание лучшего альбома, но раз уж мы сидим на попках ровно по домам, почему бы и не создать убойную пластинку?»













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