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Whitechapel

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1 сен 2021 : 		 Новое видео WHITECHAPEL

19 май 2021 : 		 Басист WHITECHAPEL: «Мы не пишем одинаковых пластинок»

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11 фев 2020 : 		 Концертное видео WHITECHAPEL

19 апр 2019 : 		 Видео с текстом от WHITECHAPEL

30 мар 2019 : 		 Новый альбом WHITECHAPEL доступен для прослушивания

22 мар 2019 : 		 Новое видео WHITECHAPEL

21 фев 2019 : 		 Новое видео WHITECHAPEL

15 янв 2019 : 		 Новая песня WHITECHAPEL

14 дек 2018 : 		 Новая песня WHITECHAPEL

2 ноя 2018 : 		 Новый альбом WHITECHAPEL выйдет весной

16 авг 2017 : 		 Переиздание WHITECHAPEL выйдет осенью

26 окт 2016 : 		 Новое видео WHITECHAPEL

24 июн 2016 : 		 Новое видео WHITECHAPEL

27 май 2016 : 		 Вокалист WHITECHAPEL: «Металл стал похож на модный конкурс»

19 май 2016 : 		 Новая песня WHITECHAPEL

28 апр 2016 : 		 Новый альбом WHITECHAPEL выйдет в июне

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27 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD WHITECHAPEL
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Из WHITECHAPEL ушел барабанщик



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WHITECHAPEL в сентябре сообщили о том, что новым ударником группы стал Alex Rüdinger, который принимал участие в записи альбома Kin. Однако он решил покинуть состав коллектива.

«Первое выступление WHITECHAPEL после появления Covid уже не за горами. Поскольку меня там не будет, наверное, самое время сообщить об этом: Некоторое время назад я ушел из Whitechapel. Я предложил держать это в секрете до тех пор, пока не выйдет альбом. Несмотря на то, что я больше не с ними, я безмерно горжусь новым альбомом, и я не хотел, чтобы что-то отвлекало от музыки / самого релиза.

Конечно, были причины для такого решения, но я всегда считал, что это невероятно непрофессионально для артиста — разглашать все свои проблемы публично. Все, что я хочу сказать, это следующее: Некоторые вещи показались мне неправильными, как в профессиональном, так и в личном плане, поэтому я решил двигаться дальше.

Кроме того, для справки: Несмотря на их полузабытый пост, я никогда не был постоянным членом группы. Мне жаль кого-либо разочаровывать, но это объявление было сделано преждевременно. Это обсуждалось, но существенные детали так и не были оговорены. Меня никогда не просили ничего подписывать, и я не имел никаких сведений о внутреннем устройстве бизнеса. Все это время со мной обращались и платили мне как наемному работнику, включая написание и запись " Kin".

Во всяком случае, поклонники WHITECHAPEL, не волнуйтесь. Они были группой задолго до моего появления, и я не сомневаюсь, что они найдут подходящую замену и будут продолжать работать. Я по-прежнему невероятно благодарен за возможность играть и писать с ними, и я желаю им всего хорошего.

Я не совсем уверен в том, что будет дальше. В ближайшее время я буду играть с LIGHT THE TORCH в предстоящем туре по США в поддержку Killswitch Engage и August Burns Red. Я периодически работал с Light The Torch в последние годы, и мне очень хочется выступить с ними вживую. А дальше — посмотрим!

И если вы все еще читаете: Спасибо всем, кто следил за моей работой на протяжении многих лет (независимо от того, где я появлялся)! Не всегда все складывалось так, как я себе это представлял, но я все равно очень благодарен за полученный опыт — как хороший, так и плохой. Без вас у меня не было бы возможности испытать ЛЮБОЕ из перечисленного, так что спасибо вам абсолютно от души!»



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

xRReth


19 дек 2021, 19:35		Это ж уже неделю как


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