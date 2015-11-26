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Из WHITECHAPEL ушел барабанщик



WHITECHAPEL в сентябре сообщили о том, что новым ударником группы стал Alex Rüdinger, который принимал участие в записи альбома Kin. Однако он решил покинуть состав коллектива.



«Первое выступление WHITECHAPEL после появления Covid уже не за горами. Поскольку меня там не будет, наверное, самое время сообщить об этом: Некоторое время назад я ушел из Whitechapel. Я предложил держать это в секрете до тех пор, пока не выйдет альбом. Несмотря на то, что я больше не с ними, я безмерно горжусь новым альбомом, и я не хотел, чтобы что-то отвлекало от музыки / самого релиза.



Конечно, были причины для такого решения, но я всегда считал, что это невероятно непрофессионально для артиста — разглашать все свои проблемы публично. Все, что я хочу сказать, это следующее: Некоторые вещи показались мне неправильными, как в профессиональном, так и в личном плане, поэтому я решил двигаться дальше.



Кроме того, для справки: Несмотря на их полузабытый пост, я никогда не был постоянным членом группы. Мне жаль кого-либо разочаровывать, но это объявление было сделано преждевременно. Это обсуждалось, но существенные детали так и не были оговорены. Меня никогда не просили ничего подписывать, и я не имел никаких сведений о внутреннем устройстве бизнеса. Все это время со мной обращались и платили мне как наемному работнику, включая написание и запись " Kin".



Во всяком случае, поклонники WHITECHAPEL, не волнуйтесь. Они были группой задолго до моего появления, и я не сомневаюсь, что они найдут подходящую замену и будут продолжать работать. Я по-прежнему невероятно благодарен за возможность играть и писать с ними, и я желаю им всего хорошего.



Я не совсем уверен в том, что будет дальше. В ближайшее время я буду играть с LIGHT THE TORCH в предстоящем туре по США в поддержку Killswitch Engage и August Burns Red. Я периодически работал с Light The Torch в последние годы, и мне очень хочется выступить с ними вживую. А дальше — посмотрим!



И если вы все еще читаете: Спасибо всем, кто следил за моей работой на протяжении многих лет (независимо от того, где я появлялся)! Не всегда все складывалось так, как я себе это представлял, но я все равно очень благодарен за полученный опыт — как хороший, так и плохой. Без вас у меня не было бы возможности испытать ЛЮБОЕ из перечисленного, так что спасибо вам абсолютно от души!» http://www.whitechapelmetal.com





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