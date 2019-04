сегодня



Видео с текстом от WHITECHAPEL



"Forgiveness Is Weakness", новое видео с текстом группы WHITECHAPEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Valley", выпущенного на Metal Blade Records.



Трек-лист:



"When A Demon Defiles A Witch"

"Forgiveness Is Weakness"

"Brimstone"

"Hickory Creek"

"Black Bear"

"We Are One"

"The Other Side"

"Third Depth"

"Lovelace"

"Doom Woods"





















