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Новый альбом POSSESSED будет другой



Вокалист POSSESSED Jeff Becerra недавно поговорил о том, как идет процесс работы над новым материалом:



«Я примерно на полпути — чуть больше, чем на полпути - к следующему альбому. Мы затянули с этим, потому что я заболел и мне пришлось сделать операцию, а также из-за COVID. Но COVID был бы идеальным временем для сочинения, но потом мне пришлось лечь в больницу. Сейчас я вернулся после операции. Все в порядке. Так что между гастролями мы занимаемся сочинительством».



Говоря о музыкальном направлении нового материала POSSESSED, он сказал:



«Я думаю, что в этот раз мы будем немного менять направление, что всегда опасно, но люди так относятся к POSSESSED, что бы мы ни делали.Так что, да, я просто не тороплюсь сочинять, пишу от души и серьезно работаю над альбомом. Но это однозначно будет другой альбом».







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