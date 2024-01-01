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*Умер Пол Ди'Анно 33
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 26
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 26
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 23
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
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Possessed

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23 окт 2024 : 		 JEFF BECERRA: «POSSESSED не продадутся!»

7 июн 2024 : 		 Новый альбом POSSESSED будет другой

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4 сен 2023 : 		 JEFF BECERRA: «POSSESSED была самой первой дэт-металлической группой»

23 сен 2021 : 		 Вокалист POSSESSED встал и пошёл

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17 мар 2019 : 		 Новый альбом POSSESSED выйдет весной

4 фев 2019 : 		 Видео с выступления POSSESSED

9 ноя 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления POSSESSED

20 авг 2017 : 		 Кто был первой дэт металл группой, DEATH или POSSESSED?

12 май 2017 : 		 POSSESSED на NUCLEAR BLAST

1 окт 2013 : 		 Видео с выступления POSSESSED

29 июл 2013 : 		 Из POSSESSED ушел гитарист

9 дек 2012 : 		 Видео с выступления POSSESSED

11 ноя 2011 : 		 Чилийские промоутеры отменили шоу POSSESSED из-за 55 проданных билетов

28 июн 2011 : 		 Видео с выступления POSSESSED

15 фев 2011 : 		 Новый состав POSSESSED

23 дек 2010 : 		 POSSESSED ищут гитариста и басиста

29 май 2008 : 		 POSSESSED снимут концерт для DVD

27 фев 2004 : 		 Karmageddon Media выпустили трибьют POSSESSED
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|||| сегодня

JEFF BECERRA: «POSSESSED не продадутся!»



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JEFF BECERRA в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как идет процесс работы над новым материалом POSSESSED:

«Осталось две песни [до конца]... Звучание очень разное, очень крутое, очень тяжелое. Но гораздо больше смены темпа. И это круто.

POSSESSED никогда не продадутся. Я скорее умру. Но это по-прежнему очень, очень тяжелый альбом. Возможно, это будет один из наших самых мрачных альбомов. И в то же время он будет таким, что вам не придется скрежетать зубами, чтобы выдержать его до конца».




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