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JEFF BECERRA: «POSSESSED не продадутся!»



JEFF BECERRA в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как идет процесс работы над новым материалом POSSESSED:



«Осталось две песни [до конца]... Звучание очень разное, очень крутое, очень тяжелое. Но гораздо больше смены темпа. И это круто.



POSSESSED никогда не продадутся. Я скорее умру. Но это по-прежнему очень, очень тяжелый альбом. Возможно, это будет один из наших самых мрачных альбомов. И в то же время он будет таким, что вам не придется скрежетать зубами, чтобы выдержать его до конца».







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