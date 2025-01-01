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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 241
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 241
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 40
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*Новое видео BEHEMOTH 24
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*

Tank

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7 мар 2025 : 		 TANK готовят ЕР

10 янв 2024 : 		 Барабанщик DIAMOND HEAD в TANK

13 сен 2023 : 		 TANK анонсировали новый состав

25 июл 2023 : 		 TANK решили продолжать

22 май 2023 : 		 Умер основатель TANK

5 апр 2021 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH в новом видео TANK

20 апр 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста TANK

5 авг 2019 : 		 TANK скоро начнут работу над новым альбомом

27 июн 2019 : 		 Новое видео TANK

26 мар 2019 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH в новой песне TANK

20 фев 2019 : 		 TANK переосмыслят старое творчество на новом альбоме

11 сен 2018 : 		 Новый альбом TANK выйдет осенью

26 дек 2017 : 		 Новый альбом TANK выйдет весной

29 июн 2017 : 		 Вокалист PINK CREAM 69 в TANK

18 ноя 2016 : 		 Новое видео TANK

4 ноя 2016 : 		 Новое видео TANK

24 июн 2016 : 		 Новое видео TANK

2 дек 2015 : 		 Последний альбом TANK вышел на виниле

12 сен 2015 : 		 Видео с текстом от TANK

19 авг 2015 : 		 Тизер нового альбома TANK

26 июн 2015 : 		 Новая песня TANK

30 апр 2015 : 		 Выход нового альбома TANK отложен

9 мар 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TANK

20 фев 2015 : 		 Новый альбом TANK выйдет в июне

3 дек 2014 : 		 Новый альбом TANK выйдет в марте

1 окт 2014 : 		 TANK начнут запись в ноябре
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|||| сегодня

TANK готовят ЕР



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TANK сообщили о том, что 15 марта состоится релиз цифрового ЕР "Live In Texas", запись которого проходила на фестивале Hell's Heroes 2024:

01. Walking Barefoot Over Glass
02. Echoes Of A Distant Battle
03. Shellshock
04. He Fell In Love With A Stormtrooper
05. This Means War




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