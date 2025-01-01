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SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH
241
Новый альбом GARBAGE выйдет весной
47
MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос...
40
JIMMY PAGE против британского закона об ИИ
33
Новое видео BEHEMOTH
24
OZZY OSBOURNE пошёл в качалку
23
Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью
20
DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SAXON
19
Вокалист RISE AGAINST: «Мы наблюдаем подъем радикальной идео...
19
Басист TESLA: «Термин глэм меня бесил»
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SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH
241
Новый альбом GARBAGE выйдет весной
47
MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос...
40
JIMMY PAGE против британского закона об ИИ
33
Новое видео BEHEMOTH
24
все новости группы
Tank
Великобритания
Heavy Metal
http://www.tankfilthhounds.net
Myspace:
http://www.myspace.com/tankheavymetal
7 мар 2025
:
TANK готовят ЕР
10 янв 2024
:
Барабанщик DIAMOND HEAD в TANK
13 сен 2023
:
TANK анонсировали новый состав
25 июл 2023
:
TANK решили продолжать
22 май 2023
:
Умер основатель TANK
5 апр 2021
:
Вокалист CRADLE OF FILTH в новом видео TANK
20 апр 2020
:
Обучающее видео от гитариста TANK
5 авг 2019
:
TANK скоро начнут работу над новым альбомом
27 июн 2019
:
Новое видео TANK
26 мар 2019
:
Вокалист CRADLE OF FILTH в новой песне TANK
20 фев 2019
:
TANK переосмыслят старое творчество на новом альбоме
11 сен 2018
:
Новый альбом TANK выйдет осенью
26 дек 2017
:
Новый альбом TANK выйдет весной
29 июн 2017
:
Вокалист PINK CREAM 69 в TANK
18 ноя 2016
:
Новое видео TANK
4 ноя 2016
:
Новое видео TANK
24 июн 2016
:
Новое видео TANK
2 дек 2015
:
Последний альбом TANK вышел на виниле
12 сен 2015
:
Видео с текстом от TANK
19 авг 2015
:
Тизер нового альбома TANK
26 июн 2015
:
Новая песня TANK
30 апр 2015
:
Выход нового альбома TANK отложен
9 мар 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома TANK
20 фев 2015
:
Новый альбом TANK выйдет в июне
3 дек 2014
:
Новый альбом TANK выйдет в марте
1 окт 2014
:
TANK начнут запись в ноябре
22 май 2013
:
TANK и ZP THEART: видео
2 апр 2013
:
Бывший вокалист DRAGONFORCE выступит с TANK
2 дек 2012
:
Трейлер нового DVD TANK
12 окт 2012
:
Новое видео TANK
17 сен 2012
:
Обложка и трек-лист нового DVD TANK
11 сен 2012
:
Новый DVD TANK выйдет в ноябре
1 июн 2012
:
Новая песня TANK
23 май 2012
:
Аудиосемплы нового альбома TANK
8 май 2012
:
Новая песня TANK
15 мар 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома TANK
10 мар 2012
:
Детали DVD TANK
19 дек 2011
:
TANK снимут выступление для DVD
30 сен 2011
:
TANK начали работу над новым альбомом
8 апр 2011
:
TANK взяли бывшего ударника HELLOWEEN/FIREWIND
7 фев 2011
:
Участники TANK о Гэри Муре
15 окт 2010
:
Семплы с нового альбома TANK
4 сен 2010
:
Обложка и трек-лист нового альбома TANK
20 авг 2010
:
TANK заканчивают работу над альбомом
26 апр 2010
:
Новая песня TANK
2 июн 2009
:
Новые треки TANK появились в сети
11 окт 2007
:
TANK выпускают новый сборник
сегодня
TANK готовят ЕР
TANK сообщили о том, что 15 марта состоится релиз цифрового ЕР "Live In Texas", запись которого проходила на фестивале Hell's Heroes 2024:
01. Walking Barefoot Over Glass
02. Echoes Of A Distant Battle
03. Shellshock
04. He Fell In Love With A Stormtrooper
05. This Means War
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Сообщений нет