TANK готовят ЕР

TANK сообщили о том, что 15 марта состоится релиз цифрового ЕР "Live In Texas", запись которого проходила на фестивале Hell's Heroes 2024:



01. Walking Barefoot Over Glass

02. Echoes Of A Distant Battle

03. Shellshock

04. He Fell In Love With A Stormtrooper

05. This Means War







