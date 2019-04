сегодня



Альбом ремиксов THEATRE OF TRAGEDY выйдет летом



12 июля на AFM Records выйдет сборник ремиксов THEATRE OF TRAGEDY, получивший название “Remixed”.



Трек-лист:



"And When He Falleth" (Das Ich Remix)

"Black As The Devil Painteth" (Das Ich Remix)

"Lorelei" (Icon Of Coil Remix)

"Reverie" (Current Remix)

"Machine" (VNV Nation Remix)

"Envision" (Conetik Remix)

"Let You Down" (Rico Darum & Superdead Remix)

"Motion" (Funker Vogt Remix)

"Storm" (Zeromancer Remix)

"Fade" (Pride And Fall Remix)

"Frozen" (Ambrosius Remix)

"Deadland" (Tommy Olsson Remix)

"Forever Is The World" (Siva Six Remix)



Альбом будет доступен в виде диджипака и двойного винила (белого и прозрачного красного) тиражом 250 экземпляров.











