Готовится переиздание THEATRE OF TRAGEDY



Cosmic Key Creations сообщили о том, что ведётся работа над юбилейным виниловым переизданием альбома THEATRE OF TRAGEDY "Velvet Darkness They Fear", которое будет снабжено дополнительными заметками, бонус-треками и ранее не обнародованными фотографиями из архива группы.







