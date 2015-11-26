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Theatre of Tragedy

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2 май 2021 : 		 Выход переиздания THEATRE OF TRAGEDY отложен

22 мар 2021 : 		 Винил THEATRE OF TRAGEDY доступен для заказа

6 мар 2021 : 		 Готовится переиздание THEATRE OF TRAGEDY

20 окт 2020 : 		 Переиздание альбома THEATRE OF TRAGEDY будет содержать 8 бонусов

2 окт 2020 : 		 Альбом THEATRE OF TRAGEDY выйдет на виниле

6 июл 2020 : 		 THEATRE OF TRAGEDY работают над виниловой версией дебютного альбома

15 фев 2020 : 		 Переиздание THEATRE OF TRAGEDY выйдет весной

1 дек 2019 : 		 ЕР THEATRE OF TRAGEDY выйдет на виниле

7 июл 2019 : 		 Переиздание THEATRE OF TRAGEDY доступно на Spotify

1 июн 2019 : 		 Еще один ремикс THEATRE OF TRAGEDY

11 май 2019 : 		 Ремикс песни THEATRE OF TRAGEDY

5 апр 2019 : 		 Альбом ремиксов THEATRE OF TRAGEDY выйдет летом

26 сен 2015 : 		 THEATRE OF TRAGEDY отрицают слухи о реюнионе

18 дек 2014 : 		 Концерт THEATRE OF TRAGEDY доступен для просмотра

6 май 2013 : 		 Переиздания первых трех альбомов THEATRE OF TRAGEDY выйдут в июле

25 фев 2012 : 		 Первые три альбома THEATRE OF TRAGEDY выйдут с бонус-треками

20 апр 2011 : 		 Трейлер нового DVD THEATRE OF TRAGEDY

5 апр 2011 : 		 Детали концертного бонус-CD THEATRE OF TRAGEDY

30 янв 2011 : 		 Детали DVD THEATRE OF TRAGEDY

5 сен 2010 : 		 THEATRE OF TRAGEDY собирают пожертвования на DVD

2 мар 2010 : 		 THEATRE OF TRAGEDY распались

23 фев 2010 : 		 Семплы с нового ЕР THEATRE OF TRAGEDY

3 фев 2010 : 		 THEATRE OF TRAGEDY нашли басиста для тура

15 янв 2010 : 		 Лимитированное издание THEATRE OF TRAGEDY выйдет с бонусным миньоном

4 сен 2009 : 		 Еще один трек THEATRE OF TRAGEDY

27 авг 2009 : 		 Даты выхода нового альбома THEATRE OF TRAGEDY
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Выход переиздания THEATRE OF TRAGEDY отложен



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Cosmic Key Creations сообщили о том, что из-за высокого спроса на винил, ковидных ограничений и еще ряда причин, вынуждены отложить выпуск переиздания трех виниловых релизов, включая THEATRE OF TRAGEDY:

Theatre of Tragedy - Velvet Darkness They Fear 2LP - June 18th, 2021
The Kovenant - Nexus Polaris LP Deluxe - June 18th, 2021
Old Man's Child - The Pagan Prosperity LP Deluxe - June 18th, 2021

THEATRE OF TRAGEDY - Velvet Darkness They Fear 25th Anniversary Deluxe Vinyl Edition Delayed Until June 2021



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