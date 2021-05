сегодня



Выход переиздания THEATRE OF TRAGEDY отложен



Cosmic Key Creations сообщили о том, что из-за высокого спроса на винил, ковидных ограничений и еще ряда причин, вынуждены отложить выпуск переиздания трех виниловых релизов, включая THEATRE OF TRAGEDY:



Theatre of Tragedy - Velvet Darkness They Fear 2LP - June 18th, 2021

The Kovenant - Nexus Polaris LP Deluxe - June 18th, 2021

Old Man's Child - The Pagan Prosperity LP Deluxe - June 18th, 2021







+0 -0



просмотров: 268