Выход переиздания THEATRE OF TRAGEDY отложен

Cosmic Key Creations сообщили о том, что из-за высокого спроса на винил, ковидных ограничений и еще ряда причин, вынуждены отложить выпуск переиздания трех виниловых релизов, включая THEATRE OF TRAGEDY:
Theatre of Tragedy - Velvet Darkness They Fear 2LP - June 18th, 2021
The Kovenant - Nexus Polaris LP Deluxe - June 18th, 2021
Old Man's Child - The Pagan Prosperity LP Deluxe - June 18th, 2021
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