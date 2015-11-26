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Theatre of Tragedy

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6 июл 2020 : 		 THEATRE OF TRAGEDY работают над виниловой версией дебютного альбома

15 фев 2020 : 		 Переиздание THEATRE OF TRAGEDY выйдет весной

1 дек 2019 : 		 ЕР THEATRE OF TRAGEDY выйдет на виниле

7 июл 2019 : 		 Переиздание THEATRE OF TRAGEDY доступно на Spotify

1 июн 2019 : 		 Еще один ремикс THEATRE OF TRAGEDY

11 май 2019 : 		 Ремикс песни THEATRE OF TRAGEDY

5 апр 2019 : 		 Альбом ремиксов THEATRE OF TRAGEDY выйдет летом

26 сен 2015 : 		 THEATRE OF TRAGEDY отрицают слухи о реюнионе

18 дек 2014 : 		 Концерт THEATRE OF TRAGEDY доступен для просмотра

6 май 2013 : 		 Переиздания первых трех альбомов THEATRE OF TRAGEDY выйдут в июле

25 фев 2012 : 		 Первые три альбома THEATRE OF TRAGEDY выйдут с бонус-треками

20 апр 2011 : 		 Трейлер нового DVD THEATRE OF TRAGEDY

5 апр 2011 : 		 Детали концертного бонус-CD THEATRE OF TRAGEDY

30 янв 2011 : 		 Детали DVD THEATRE OF TRAGEDY

5 сен 2010 : 		 THEATRE OF TRAGEDY собирают пожертвования на DVD

2 мар 2010 : 		 THEATRE OF TRAGEDY распались

23 фев 2010 : 		 Семплы с нового ЕР THEATRE OF TRAGEDY

3 фев 2010 : 		 THEATRE OF TRAGEDY нашли басиста для тура

15 янв 2010 : 		 Лимитированное издание THEATRE OF TRAGEDY выйдет с бонусным миньоном

4 сен 2009 : 		 Еще один трек THEATRE OF TRAGEDY

27 авг 2009 : 		 Даты выхода нового альбома THEATRE OF TRAGEDY

22 авг 2009 : 		 THEATRE OF TRAGEDY выпустят специальный сингл

12 авг 2009 : 		 Семпл еще одной песни THEATRE OF TRAGEDY

2 авг 2009 : 		 Семпл новой песни THEATRE OF TRAGEDY

6 июл 2009 : 		 Опубликована обложка нового альбома THEATRE OF TRAGEDY

1 июл 2009 : 		 Опубликован трек-лист нового альбома THEATRE OF TRAGEDY
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THEATRE OF TRAGEDY работают над виниловой версией дебютного альбома



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Норвежская группа THEATRE OF TRAGEDY, распавшаяся в 2010 году, анонсировала выход виниловой версии дебютного одноимённого альбома в честь 25 летия релиза.

Трек-лист оригинального альбома:

"A Hamlet For A Slothful Vassal"
"Cheerful Dirge"
"To These Words I Beheld No Tongue"
"Hollow-Heartèd, Heart-Departèd"
"...A Distance There Is..."
"Sweet Art Thou"
"Mïre"
"Dying - I Only Feel Apathy"
"Monotonë"

THEATRE OF TRAGEDY - 25th Anniversary Vinyl LP Edition Of Debut Album In The Works



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

SlaveG


6 июл 2020, 08:59		пора бы уже ре-юнион организовать с Лив на вокале

olly71


6 июл 2020, 12:36		Нахрен эта Лифф нужна .. Предателей и измеников не любят везде . Девочка которая пела после неё вполне достойна и старалась очень . .... И я думаю что над винил версией работает всё таки не вся группа которой уже 10 лет не существует а только её лидер и основатель.

Oloir


6 июл 2020, 15:32		Лив к чертям, слушать ее завывания желаний нет. Так что согласен с предыдущим оратором.

spamer_007


6 июл 2020, 15:42		Мне Нелл гораздо больше нравится! Но в любом случае, буду рад любому релизу от группы.


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