THEATRE OF TRAGEDY работают над виниловой версией дебютного альбома
Норвежская группа THEATRE OF TRAGEDY, распавшаяся в 2010 году, анонсировала выход виниловой версии дебютного одноимённого альбома в честь 25 летия релиза.
Трек-лист оригинального альбома:
"A Hamlet For A Slothful Vassal"
"Cheerful Dirge"
"To These Words I Beheld No Tongue"
"Hollow-Heartèd, Heart-Departèd"
"...A Distance There Is..."
"Sweet Art Thou"
"Mïre"
"Dying - I Only Feel Apathy"
"Monotonë"
SlaveG
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Oloir
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