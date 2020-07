сегодня



THEATRE OF TRAGEDY работают над виниловой версией дебютного альбома



Норвежская группа THEATRE OF TRAGEDY, распавшаяся в 2010 году, анонсировала выход виниловой версии дебютного одноимённого альбома в честь 25 летия релиза.



Трек-лист оригинального альбома:



"A Hamlet For A Slothful Vassal"

"Cheerful Dirge"

"To These Words I Beheld No Tongue"

"Hollow-Heartèd, Heart-Departèd"

"...A Distance There Is..."

"Sweet Art Thou"

"Mïre"

"Dying - I Only Feel Apathy"

"Monotonë"







