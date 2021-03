сегодня



Винил THEATRE OF TRAGEDY доступен для заказа



Сosmic Key Creations сообщили о том, что ведётся работа над юбилейным виниловым переизданием альбома THEATRE OF TRAGEDY "Velvet Darkness They Fear", которое будет снабжено дополнительными заметками, бонус-треками и ранее не обнародованными фотографиями из архива группы. Варианты изданий:



400x clear with gold and purple splatter

400x gold / purple swirl

200x black

20x test pressing

180 gram vinyl

gatefold jacket

glossy lamination

8 panel stapled 12" booklet

champagne gold hotfoil

black flood inside



Трек-лист:



Side A

"Velvet Darkness They Fear"

"Fair and 'Guiling Copesmate Death"

"Bring Forth Ye Shadow"



Side B

"Seraphic Deviltry"

"And When He Falleth"

"Der Tanz der Schatten"



Side C

"Black as the Devil Painteth"

"On Whom the Moon Doth Shine"

"The Masquerader and Phoenix"



Side D (bonus material)

"Der Tanz Der Schatten" (Demo)

"Black As The Devil Painteth" (Demo)

"And When He Falleth" (Demo)

"A Rose For The Dead" (Demo - Swanö Master)







