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Theatre of Tragedy

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11 май 2019 : 		 Ремикс песни THEATRE OF TRAGEDY

5 апр 2019 : 		 Альбом ремиксов THEATRE OF TRAGEDY выйдет летом

26 сен 2015 : 		 THEATRE OF TRAGEDY отрицают слухи о реюнионе

18 дек 2014 : 		 Концерт THEATRE OF TRAGEDY доступен для просмотра

6 май 2013 : 		 Переиздания первых трех альбомов THEATRE OF TRAGEDY выйдут в июле

25 фев 2012 : 		 Первые три альбома THEATRE OF TRAGEDY выйдут с бонус-треками

20 апр 2011 : 		 Трейлер нового DVD THEATRE OF TRAGEDY

5 апр 2011 : 		 Детали концертного бонус-CD THEATRE OF TRAGEDY

30 янв 2011 : 		 Детали DVD THEATRE OF TRAGEDY

5 сен 2010 : 		 THEATRE OF TRAGEDY собирают пожертвования на DVD

2 мар 2010 : 		 THEATRE OF TRAGEDY распались

23 фев 2010 : 		 Семплы с нового ЕР THEATRE OF TRAGEDY

3 фев 2010 : 		 THEATRE OF TRAGEDY нашли басиста для тура

15 янв 2010 : 		 Лимитированное издание THEATRE OF TRAGEDY выйдет с бонусным миньоном

4 сен 2009 : 		 Еще один трек THEATRE OF TRAGEDY

27 авг 2009 : 		 Даты выхода нового альбома THEATRE OF TRAGEDY

22 авг 2009 : 		 THEATRE OF TRAGEDY выпустят специальный сингл

12 авг 2009 : 		 Семпл еще одной песни THEATRE OF TRAGEDY

2 авг 2009 : 		 Семпл новой песни THEATRE OF TRAGEDY

6 июл 2009 : 		 Опубликована обложка нового альбома THEATRE OF TRAGEDY

1 июл 2009 : 		 Опубликован трек-лист нового альбома THEATRE OF TRAGEDY

17 июн 2009 : 		 Название и дата выхода нового альбома THEATRE OF TRAGEDY

3 июн 2009 : 		 THEATRE OF TRAGEDY: вести из студии

2 май 2009 : 		 THEATRE OF TRAGEDY возобновили запись альбома

24 дек 2008 : 		 THEATRE OF TRAGEDY возобновят работу над новым альбомом в феврале-марте

15 дек 2008 : 		 Новое демо от THEATRE OF TRAGEDY
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Ремикс песни THEATRE OF TRAGEDY



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Ремикс-версия песни "Machine" (в исполнении Vnv Nation) легендарных представителей норвежской готической сцены THEATRE OF TRAGEDY, распавшихся в 2010 году, доступна ниже. Трек взят из альбома "Remixed" — сборника ремиксов на самые популярные песни группы, записанных различными коллективами в разное время, некоторые из них сделаны в 2019 году и ранее не издавались. Альбом будет выпущен 12 июля в виде диджипака и двух типов двойного винила (белого и прозрачного красного) тиражом 250 экземпляров.

В основную версию сборника вошли следующие песни:

"And When He Falleth" (Das Ich Remix)
"Black As The Devil Painteth" (Das Ich Remix)
"Lorelei" (Icon Of Coil Remix)
"Reverie" (Current Remix)
"Machine" (VNV Nation Remix)
"Envision" (Conetik Remix)
"Let You Down" (Rico Darum & Superdead Remix)
"Motion" (Funker Vogt Remix)
"Storm" (Zeromancer Remix)
"Fade" (Pride And Fall Remix)
"Frozen" (Ambrosius Remix)
"Deadland" (Tommy Olsson Remix)
"Forever Is The World" (Siva Six Remix)

THEATRE OF TRAGEDY -






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