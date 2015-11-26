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Ремикс песни THEATRE OF TRAGEDY



Ремикс-версия песни "Machine" (в исполнении Vnv Nation) легендарных представителей норвежской готической сцены THEATRE OF TRAGEDY, распавшихся в 2010 году, доступна ниже. Трек взят из альбома "Remixed" — сборника ремиксов на самые популярные песни группы, записанных различными коллективами в разное время, некоторые из них сделаны в 2019 году и ранее не издавались. Альбом будет выпущен 12 июля в виде диджипака и двух типов двойного винила (белого и прозрачного красного) тиражом 250 экземпляров.



В основную версию сборника вошли следующие песни:



"And When He Falleth" (Das Ich Remix)

"Black As The Devil Painteth" (Das Ich Remix)

"Lorelei" (Icon Of Coil Remix)

"Reverie" (Current Remix)

"Machine" (VNV Nation Remix)

"Envision" (Conetik Remix)

"Let You Down" (Rico Darum & Superdead Remix)

"Motion" (Funker Vogt Remix)

"Storm" (Zeromancer Remix)

"Fade" (Pride And Fall Remix)

"Frozen" (Ambrosius Remix)

"Deadland" (Tommy Olsson Remix)

"Forever Is The World" (Siva Six Remix)















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