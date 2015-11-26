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Theatre of Tragedy

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20 окт 2020 : 		 Переиздание альбома THEATRE OF TRAGEDY будет содержать 8 бонусов

2 окт 2020 : 		 Альбом THEATRE OF TRAGEDY выйдет на виниле

6 июл 2020 : 		 THEATRE OF TRAGEDY работают над виниловой версией дебютного альбома

15 фев 2020 : 		 Переиздание THEATRE OF TRAGEDY выйдет весной

1 дек 2019 : 		 ЕР THEATRE OF TRAGEDY выйдет на виниле

7 июл 2019 : 		 Переиздание THEATRE OF TRAGEDY доступно на Spotify

1 июн 2019 : 		 Еще один ремикс THEATRE OF TRAGEDY

11 май 2019 : 		 Ремикс песни THEATRE OF TRAGEDY

5 апр 2019 : 		 Альбом ремиксов THEATRE OF TRAGEDY выйдет летом

26 сен 2015 : 		 THEATRE OF TRAGEDY отрицают слухи о реюнионе

18 дек 2014 : 		 Концерт THEATRE OF TRAGEDY доступен для просмотра

6 май 2013 : 		 Переиздания первых трех альбомов THEATRE OF TRAGEDY выйдут в июле

25 фев 2012 : 		 Первые три альбома THEATRE OF TRAGEDY выйдут с бонус-треками

20 апр 2011 : 		 Трейлер нового DVD THEATRE OF TRAGEDY

5 апр 2011 : 		 Детали концертного бонус-CD THEATRE OF TRAGEDY

30 янв 2011 : 		 Детали DVD THEATRE OF TRAGEDY

5 сен 2010 : 		 THEATRE OF TRAGEDY собирают пожертвования на DVD

2 мар 2010 : 		 THEATRE OF TRAGEDY распались

23 фев 2010 : 		 Семплы с нового ЕР THEATRE OF TRAGEDY

3 фев 2010 : 		 THEATRE OF TRAGEDY нашли басиста для тура

15 янв 2010 : 		 Лимитированное издание THEATRE OF TRAGEDY выйдет с бонусным миньоном

4 сен 2009 : 		 Еще один трек THEATRE OF TRAGEDY

27 авг 2009 : 		 Даты выхода нового альбома THEATRE OF TRAGEDY

22 авг 2009 : 		 THEATRE OF TRAGEDY выпустят специальный сингл

12 авг 2009 : 		 Семпл еще одной песни THEATRE OF TRAGEDY

2 авг 2009 : 		 Семпл новой песни THEATRE OF TRAGEDY
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Переиздание альбома THEATRE OF TRAGEDY будет содержать 8 бонусов



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Cosmic Key Creations опубликовали детали виниловой версии первого студийного альбома THEATRE OF TRAGEDY, который будет издан на двойном виниле по случаю 25-летнего юбилея и содержать восемь бонус-треков, четыре из которых ранее не были опубликованы. Издание будет также снабжено восьмистраничным буклетом винилового формата и содержать заметки от группы, Dan Swanö и других, а также ранее неопубликованные фотографии.

THEATRE OF TRAGEDY - 25th Anniversary Vinyl LP Edition Of Debut Album To Feature Eight Bonus Tracks; Details Revealed



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Oloir


20 окт 2020, 00:23		Может, реюнион, а? Только без Лив.


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