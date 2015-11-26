Переиздание альбома THEATRE OF TRAGEDY будет содержать 8 бонусов
Cosmic Key Creations опубликовали детали виниловой версии первого студийного альбома THEATRE OF TRAGEDY, который будет издан на двойном виниле по случаю 25-летнего юбилея и содержать восемь бонус-треков, четыре из которых ранее не были опубликованы. Издание будет также снабжено восьмистраничным буклетом винилового формата и содержать заметки от группы, Dan Swanö и других, а также ранее неопубликованные фотографии.
Oloir
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