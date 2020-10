сегодня



Альбом THEATRE OF TRAGEDY выйдет на виниле



AFM Records четвертого декабря выпустят обновленную версию альбома THEATRE OF TRAGEDY "Musique", которая впервые будет доступен и на виниле:



Side A

“Machine”

“City Of Light”

“Fragment”

“Musique”

“Commute”

“Image”



Side B

“Radio”

“Crash/Concrete”

“Retrospect”

“Reverie”

“Space Age”

“Image” (French Version / Bonus Track)



Side C (Bonus Tracks)

“Fragment”

“Machine”

“City Of Light”

“Reverie”

“Radio”



Side D (Bonus Tracks)

“Commute”

“Retrospect”

“Quirk”

“Crash/Concrete”

“The New Man”







+1 -0



просмотров: 311