Новое видео GLORYHAMMER



He Has Returned, новое видео GLORYHAMMER, доступно для просмотра ниже. Этот трек будет выпущен в виде 12"-сингла 13 декабря:



Side A:

1 He Has Returned



Side B:

2 The Unicorn Invasion of Dundee

3 Hootsforce















