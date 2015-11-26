Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SID WILSON из SLIPKNOT заканчивает запись своих партий для н... 54
*Господа, а нам — очко! 41
*Фронтмен BUCKCHERRY считает новую рок-музыку неинтересной, з... 30
*Гитарист METALLICA заявил, что у него есть «тонна материала»... 29
*Вокалист PAPA ROACH: «Вагина моей жены... вот моя зависимост... 18
[= ||| все новости группы



*

Pattern-Seeking Animals

*
| - |
|||| сегодня

Музыканты SPOCK'S BEARD в PATTERN-SEEKING ANIMALS



*
zoom
*
* *
PATTERN-SEEKING ANIMALS, новая группа, в состав которой входят нынешние и бывшие участники SPOCK'S BEARD — Ted Leonard, Jimmy Keegan и Dave Meros, а также известный автор песен и продюсер John Boegehold, заключила соглашение с InsideOutMusic на выпуск дебютного одноименного альбома. Релиз материала намечен на пятое июля. Альбом будет доступен на CD в диджипаке, на виниле в разворотном конверте с CD и в цифровом виде.

PATTERN-SEEKING ANIMALS Featuring Past And Present SPOCK'S BEARD Members Announce Debut Album




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 38

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Kiss Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом