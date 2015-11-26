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Музыканты SPOCK'S BEARD в PATTERN-SEEKING ANIMALS
PATTERN-SEEKING ANIMALS, новая группа, в состав которой входят нынешние и бывшие участники SPOCK'S BEARD — Ted Leonard, Jimmy Keegan и Dave Meros, а также известный автор песен и продюсер John Boegehold, заключила соглашение с InsideOutMusic на выпуск дебютного одноименного альбома. Релиз материала намечен на пятое июля. Альбом будет доступен на CD в диджипаке, на виниле в разворотном конверте с CD и в цифровом виде. |
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