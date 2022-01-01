Демонстрационное видео от PATTERN-SEEKING ANIMALS

PATTERN-SEEKING ANIMALS опубликовали видео, в котором Jimmy Keegan исполняет композицию "I Can't Stay Here Anymore". Эта песня взята из альбома "Only Passing Through", выпущенного первого апреля на InsideOut Music.
Трек-лист:
"Everdark Mountain"
"I Can't Stay Here Anymore"
"Time Has A Way"
"Rock Paper Scissors"
"Much Ado"
"Only Passing Through"
"Said The Stranger"
"Here With You With Me"
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет