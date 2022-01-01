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Pattern-Seeking Animals

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|||| сегодня

Демонстрационное видео от PATTERN-SEEKING ANIMALS



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PATTERN-SEEKING ANIMALS опубликовали видео, в котором Jimmy Keegan исполняет композицию "I Can't Stay Here Anymore". Эта песня взята из альбома "Only Passing Through", выпущенного первого апреля на InsideOut Music.

Трек-лист:

"Everdark Mountain"
"I Can't Stay Here Anymore"
"Time Has A Way"
"Rock Paper Scissors"
"Much Ado"
"Only Passing Through"
"Said The Stranger"
"Here With You With Me"

Bonus tracks:

"I'm Not Alright"
"Just Another Day At The Beach"

PATTERN-SEEKING ANIMALS Featuring SPOCK'S BEARD Members Release




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