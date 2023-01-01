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*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 47
*Новое видео THERION 32
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 30
*Фигурки PANTERA выйдут весной 29
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 28
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Pattern-Seeking Animals

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21 дек 2023 : 		 Концертное видео PATTERN-SEEKING ANIMALS

30 окт 2023 : 		 Новое видео PATTERN-SEEKING ANIMALS

10 окт 2023 : 		 Новое видео PATTERN-SEEKING ANIMALS

19 сен 2023 : 		 Новое видео PATTERN-SEEKING ANIMALS

27 авг 2023 : 		 Новая песня PATTERN-SEEKING ANIMALS

28 июн 2022 : 		 Демонстрационное видео от PATTERN-SEEKING ANIMALS

7 июн 2022 : 		 Демонстрационное видео от PATTERN-SEEKING ANIMALS

2 май 2022 : 		 Демонстрационное видео от PATTERN-SEEKING ANIMALS

5 апр 2022 : 		 Новое видео PATTERN-SEEKING ANIMALS

3 мар 2022 : 		 Новое видео PATTERN-SEEKING ANIMALS

9 фев 2022 : 		 Новое видео PATTERN-SEEKING ANIMALS

3 июн 2020 : 		 Новое видео PATTERN-SEEKING ANIMALS

14 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от PATTERN-SEEKING ANIMALS

3 окт 2019 : 		 Видео с текстом от PATTERN-SEEKING ANIMALS

9 сен 2019 : 		 Видео с текстом от PATTERN-SEEKING ANIMALS

11 май 2019 : 		 Новый сингл PATTERN-SEEKING ANIMALS

16 апр 2019 : 		 Музыканты SPOCK'S BEARD в PATTERN-SEEKING ANIMALS
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Концертное видео PATTERN-SEEKING ANIMALS



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"Time Has A Way (Live ProgStock 2022)", концертное видео PATTERN-SEEKING ANIMALS, доступно для просмотра ниже.




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