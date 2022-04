сегодня



Новое видео PATTERN-SEEKING ANIMALS



"Everdark Mountain", новое видео группы PATTERN-SEEKING ANIMALS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Only Passing Through", выпущенного первого апреля на InsideOut Music.



Трек-лист:



"Everdark Mountain"

"I Can't Stay Here Anymore"

"Time Has A Way"

"Rock Paper Scissors"

"Much Ado"

"Only Passing Through"

"Said The Stranger"

"Here With You With Me"



Bonus tracks:



"I'm Not Alright"

"Just Another Day At The Beach"







+0 -1



просмотров: 233