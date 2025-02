сегодня



Видео с текстом от PATTERN-SEEKING ANIMALS



PATTERN-SEEKING ANIMALS опубликовали официальное видео с текстом на песню The Seventh Sleeper, которая включена в выходящий 14 февраля на GEP Records альбом Friend Of All Creatures:



“Future Perfect World”

“Another Holy Grail”

“Down The Darkest Road”

“In My Dying Days”

“The Seventh Sleeper”

“Days We’ll Remember”

“Words Of Love Evermore” http://psanimals1.com/







