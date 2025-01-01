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*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 246
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 210
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 55
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
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Pattern-Seeking Animals

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8 янв 2025 : 		 Видео с текстом от PATTERN-SEEKING ANIMALS

22 янв 2024 : 		 Демонстрационное видео PATTERN-SEEKING ANIMALS

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10 окт 2023 : 		 Новое видео PATTERN-SEEKING ANIMALS

19 сен 2023 : 		 Новое видео PATTERN-SEEKING ANIMALS

27 авг 2023 : 		 Новая песня PATTERN-SEEKING ANIMALS

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7 июн 2022 : 		 Демонстрационное видео от PATTERN-SEEKING ANIMALS

2 май 2022 : 		 Демонстрационное видео от PATTERN-SEEKING ANIMALS

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3 мар 2022 : 		 Новое видео PATTERN-SEEKING ANIMALS

9 фев 2022 : 		 Новое видео PATTERN-SEEKING ANIMALS

3 июн 2020 : 		 Новое видео PATTERN-SEEKING ANIMALS

14 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от PATTERN-SEEKING ANIMALS

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16 апр 2019 : 		 Музыканты SPOCK'S BEARD в PATTERN-SEEKING ANIMALS
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Видео с текстом от PATTERN-SEEKING ANIMALS



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PATTERN-SEEKING ANIMALS опубликовали официальное видео с текстом на песню The Seventh Sleeper, которая включена в выходящий 14 февраля на GEP Records альбом Friend Of All Creatures:

“Future Perfect World”
“Another Holy Grail”
“Down The Darkest Road”
“In My Dying Days”
“The Seventh Sleeper”
“Days We’ll Remember”
“Words Of Love Evermore”




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