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Новое видео PATTERN-SEEKING ANIMALS



"I Can't Stay Here Anymore", новое видео группы PATTERN-SEEKING ANIMALS, в состав которой входят Ted Leonard (вокал, гитара), Jimmy Keegan (барабаны, вокал), Dave Meros (бас) и John Boegehold (клавишные), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Only Passing Through", выходящего первого апреля на InsideOut Music.



Трек-лист:



"Everdark Mountain"

"I Can't Stay Here Anymore"

"Time Has A Way"

"Rock Paper Scissors"

"Much Ado"

"Only Passing Through"

"Said The Stranger"

"Here With You With Me"

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