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Pattern-Seeking Animals

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Новое видео PATTERN-SEEKING ANIMALS



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"I Can't Stay Here Anymore", новое видео группы PATTERN-SEEKING ANIMALS, в состав которой входят Ted Leonard (вокал, гитара), Jimmy Keegan (барабаны, вокал), Dave Meros (бас) и John Boegehold (клавишные), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Only Passing Through", выходящего первого апреля на InsideOut Music.

Трек-лист:

"Everdark Mountain"
"I Can't Stay Here Anymore"
"Time Has A Way"
"Rock Paper Scissors"
"Much Ado"
"Only Passing Through"
"Said The Stranger"
"Here With You With Me"

PATTERN-SEEKING ANIMALS Featuring SPOCK'S BEARD Members To Release Only Passing Through Album In April;



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