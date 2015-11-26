Новое видео PATTERN-SEEKING ANIMALS

"I Can't Stay Here Anymore", новое видео группы PATTERN-SEEKING ANIMALS, в состав которой входят Ted Leonard (вокал, гитара), Jimmy Keegan (барабаны, вокал), Dave Meros (бас) и John Boegehold (клавишные), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Only Passing Through", выходящего первого апреля на InsideOut Music.
Трек-лист:
"Everdark Mountain"
"I Can't Stay Here Anymore"
"Time Has A Way"
"Rock Paper Scissors"
"Much Ado"
"Only Passing Through"
"Said The Stranger"
"Here With You With Me"
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