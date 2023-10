сегодня



Новое видео PATTERN-SEEKING ANIMALS



“Underneath The Orphan Moon,” , новое видео группы PATTERN-SEEKING ANIMALS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Spooky Action At A Distance, выход которого запланирован на 27 октября на InsideOutMusic:



CD1

“The Man Made Of Stone”

“Window To The World”

“What Awaits Me”

“He Once Was”

“Underneath The Orphan Moon”

“Clouds That Never Rain”

“Bulletproof”

“Somewhere North Of Nowhere”

“Summoned From Afar”

“Love is Still The Light”





CD2

“There Goes My Baby”

“Orphans Of The Universe” (Live At ProgStock 2022)

“Elegant Vampires” (Live At ProgStock 2022)

“Time Has A Way” (Live At ProgStock 2022) *





*CD and digital album only







