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*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 113
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 58
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 36
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Pattern-Seeking Animals

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18 янв 2025 : 		 Новое видео PATTERN-SEEKING ANIMALS

8 янв 2025 : 		 Видео с текстом от PATTERN-SEEKING ANIMALS

22 янв 2024 : 		 Демонстрационное видео PATTERN-SEEKING ANIMALS

21 дек 2023 : 		 Концертное видео PATTERN-SEEKING ANIMALS

30 окт 2023 : 		 Новое видео PATTERN-SEEKING ANIMALS

10 окт 2023 : 		 Новое видео PATTERN-SEEKING ANIMALS

19 сен 2023 : 		 Новое видео PATTERN-SEEKING ANIMALS

27 авг 2023 : 		 Новая песня PATTERN-SEEKING ANIMALS

28 июн 2022 : 		 Демонстрационное видео от PATTERN-SEEKING ANIMALS

7 июн 2022 : 		 Демонстрационное видео от PATTERN-SEEKING ANIMALS

2 май 2022 : 		 Демонстрационное видео от PATTERN-SEEKING ANIMALS

5 апр 2022 : 		 Новое видео PATTERN-SEEKING ANIMALS

3 мар 2022 : 		 Новое видео PATTERN-SEEKING ANIMALS

9 фев 2022 : 		 Новое видео PATTERN-SEEKING ANIMALS

3 июн 2020 : 		 Новое видео PATTERN-SEEKING ANIMALS

14 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от PATTERN-SEEKING ANIMALS

3 окт 2019 : 		 Видео с текстом от PATTERN-SEEKING ANIMALS

9 сен 2019 : 		 Видео с текстом от PATTERN-SEEKING ANIMALS

11 май 2019 : 		 Новый сингл PATTERN-SEEKING ANIMALS

16 апр 2019 : 		 Музыканты SPOCK'S BEARD в PATTERN-SEEKING ANIMALS
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Новое видео PATTERN-SEEKING ANIMALS



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Down the Darkest Road, новое видео PATTERN-SEEKING ANIMALS, доступно для просмотра ниже.




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