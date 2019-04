сегодня



Новое видео RIVAL SONS



"Too Bad", новое видео группы RIVAL SONS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Feral Roots", выпущенного 25 января на Low Country Sound/Atlantic Records.



Трек-лист:



01. Do Your Worst

02. Sugar On The Bone

03. Back In The Woods

04. Look Away

05. Feral Roots

06. Too Bad

07. Stood By Me

08. Imperial Joy

09. All Directions

10. End Of Forever

11. Shooting Stars















