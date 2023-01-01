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Новая песня RIVAL SONS



"Mercy", новая песня группы RIVAL SONS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Lightbringer", выход которого запланирован на 20 октября:





01. Darkfighter

02. Mercy

03. Redemption

04. Sweet Life

05. Before The Fire

06. Mosaic







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