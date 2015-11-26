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Rival Sons

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10 апр 2019 : 		 Вокалист RIVAL SONS «испытывает проблемы из-за текущей политической ситуации в США»

18 янв 2019 : 		 Новая песня RIVAL SONS

15 дек 2018 : 		 Новая песня RIVAL SONS

3 ноя 2018 : 		 Новая песня RIVAL SONS

14 сен 2018 : 		 Новое видео RIVAL SONS

28 фев 2018 : 		 RIVAL SONS на LOW COUNTRY SOUND/ATLANTIC

26 июл 2017 : 		 Трейлер к переизданию RIVAL SONS

19 дек 2016 : 		 RIVAL SONS выпустили концертный альбом

7 дек 2016 : 		 Акустика от RIVAL SONS

20 май 2016 : 		 Новая песня RIVAL SONS

16 май 2016 : 		 Фрагмент нового трека RIVAL SONS

9 май 2016 : 		 Фрагмент нового трека RIVAL SONS

23 апр 2016 : 		 Фрагмент нового трека RIVAL SONS

11 апр 2016 : 		 Фрагмент нового трека RIVAL SONS

12 мар 2016 : 		 Новая песня RIVAL SONS

4 мар 2016 : 		 Новый альбом RIVAL SONS выйдет в этом году

1 май 2015 : 		 Новое видео RIVAL SONS

2 дек 2014 : 		 Видео с выступления RIVAL SONS

10 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления RIVAL SONS

28 апр 2014 : 		 Новое видео RIVAL SONS

19 апр 2014 : 		 Новая песня RIVAL SONS

19 мар 2014 : 		 Детали нового альбома RIVAL SONS

15 мар 2014 : 		 RIVAL SONS нашли басиста

28 фев 2014 : 		 Участник "American Idol" исполнил песню RIVAL SONS

20 фев 2014 : 		 RIVAL SONS записывают новый материал

5 авг 2013 : 		 RIVAL SONS расстались с басистом
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Вокалист RIVAL SONS «испытывает проблемы из-за текущей политической ситуации в США»



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В недавнем разговоре с вокалистом RIVAL SONS Jay'ем Buchanan'ом у него спросили, должны ли музыканты сторониться политики:

«Я не думаю, что любому музыканту стоит сохранять молчание или не подавать голоса, когда он считает, что ему нужно что-то сказать на этот счёт. И я считаю, что у нас как у артистов есть платформа, с которой мы можем обратиться к большому количеству людей. Иногда лично я как американец смотрю на нашу политику и испытываю немалое неудобство. Я считаю, что у нас довольно серьёзные проблемы. Это неловко, и всё совсем непросто.

Кто-то может сказать: "Не лезь в политику, потому что так ты потеряешь каких-то поклонников" или что-то подобное, и это звучит просто ужасно. Окей, почему ты должен просто молчать о том, что для тебя действительно имеет значение только ради того, что ты можешь срубить больше денег? Или люди говорят: "Тебе нужно просто сосредоточиться на своей музыке. Не парьяся о другом". Окей, но когда у тебя кое-кто сидит в овальном кабинете и заявляет о национальной необходимости в постройке стены между твоей страной и Мексикой в то время, когда в Мичигане не хватает питьевой воды, то... У нас в США есть много серьёзных проблем, на которых стоит концентрировать своё внимание куда больше.

Я не особо серьёзно интересуюсь политикой, но считаю, что не нужно очень глубоко вникать в это дело, чтобы заметить происходящее и сказать, что ты считаешь происходящее просто несуразицей. В этом нет ничего сугубо политического. Так что оставим политиканство политикам — иметь социальные и моральные обязательства и значит быть человеком. Это не политика. Так что когда ты видишь несправедливость, то вполне нормально об этом говорить!»



RIVAL SONS Frontman Has




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