Вокалист RIVAL SONS «испытывает проблемы из-за текущей политической ситуации в США»
В недавнем разговоре с вокалистом RIVAL SONS Jay'ем Buchanan'ом у него спросили, должны ли музыканты сторониться политики:
«Я не думаю, что любому музыканту стоит сохранять молчание или не подавать голоса, когда он считает, что ему нужно что-то сказать на этот счёт. И я считаю, что у нас как у артистов есть платформа, с которой мы можем обратиться к большому количеству людей. Иногда лично я как американец смотрю на нашу политику и испытываю немалое неудобство. Я считаю, что у нас довольно серьёзные проблемы. Это неловко, и всё совсем непросто.
Кто-то может сказать: "Не лезь в политику, потому что так ты потеряешь каких-то поклонников" или что-то подобное, и это звучит просто ужасно. Окей, почему ты должен просто молчать о том, что для тебя действительно имеет значение только ради того, что ты можешь срубить больше денег? Или люди говорят: "Тебе нужно просто сосредоточиться на своей музыке. Не парьяся о другом". Окей, но когда у тебя кое-кто сидит в овальном кабинете и заявляет о национальной необходимости в постройке стены между твоей страной и Мексикой в то время, когда в Мичигане не хватает питьевой воды, то... У нас в США есть много серьёзных проблем, на которых стоит концентрировать своё внимание куда больше.
Я не особо серьёзно интересуюсь политикой, но считаю, что не нужно очень глубоко вникать в это дело, чтобы заметить происходящее и сказать, что ты считаешь происходящее просто несуразицей. В этом нет ничего сугубо политического. Так что оставим политиканство политикам — иметь социальные и моральные обязательства и значит быть человеком. Это не политика. Так что когда ты видишь несправедливость, то вполне нормально об этом говорить!»
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