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RIVAL SONS почти закончили запись



Гитарист RIVAL SONS Scott Holiday в рамках беседы с 96.7 KCAL-FM рассказал о статусе нового альбома:



«Сейчас у нас почти готова пластинка. Мы почти закончили. Просто это очень сложно. Наш дорогой друг Dave Cobb, наш давний продюсер, — очень занятой человек, и он становится всё более занятым, и с ним всё труднее договориться. Так что со всем происходящим, со всеми этими протоколами и делами COVID, с поиском времени для работы с ним, а сейчас он в туре с Крисом Стэплтоном, где он играет на акустической гитаре, мы просто ищем "окно", чтобы вернуться и завершить работу. И я надеюсь, что мы сможем сделать это в январе. У нас будет ещё одна сессия, после чего всё можно красиво упаковать и разослать заинтересованным лицам. Я надеюсь, что у нас получилась отличная пластинка!»







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