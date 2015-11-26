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Rival Sons

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3 ноя 2021 : 		 RIVAL SONS почти закончили запись

20 июн 2021 : 		 RIVAL SONS работают над альбомом

4 июн 2021 : 		 RIVAL SONS проведут стрим

25 фев 2021 : 		 RIVAL SONS основали лейбл

6 янв 2021 : 		 RIVAL SONS исполняют классику Джеймса Брауна

26 апр 2020 : 		 Акустика от RIVAL SONS

25 окт 2019 : 		 Видео с выступления RIVAL SONS

5 сен 2019 : 		 JAY BUCHANAN о создании RIVAL SONS

20 авг 2019 : 		 Акустика от RIVAL SONS

21 июн 2019 : 		 Новое видео RIVAL SONS

16 апр 2019 : 		 Новое видео RIVAL SONS

10 апр 2019 : 		 Вокалист RIVAL SONS «испытывает проблемы из-за текущей политической ситуации в США»

18 янв 2019 : 		 Новая песня RIVAL SONS

15 дек 2018 : 		 Новая песня RIVAL SONS

3 ноя 2018 : 		 Новая песня RIVAL SONS

14 сен 2018 : 		 Новое видео RIVAL SONS

28 фев 2018 : 		 RIVAL SONS на LOW COUNTRY SOUND/ATLANTIC

26 июл 2017 : 		 Трейлер к переизданию RIVAL SONS

19 дек 2016 : 		 RIVAL SONS выпустили концертный альбом

7 дек 2016 : 		 Акустика от RIVAL SONS

20 май 2016 : 		 Новая песня RIVAL SONS

16 май 2016 : 		 Фрагмент нового трека RIVAL SONS

9 май 2016 : 		 Фрагмент нового трека RIVAL SONS

23 апр 2016 : 		 Фрагмент нового трека RIVAL SONS

11 апр 2016 : 		 Фрагмент нового трека RIVAL SONS

12 мар 2016 : 		 Новая песня RIVAL SONS
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RIVAL SONS почти закончили запись



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Гитарист RIVAL SONS Scott Holiday в рамках беседы с 96.7 KCAL-FM рассказал о статусе нового альбома:

«Сейчас у нас почти готова пластинка. Мы почти закончили. Просто это очень сложно. Наш дорогой друг Dave Cobb, наш давний продюсер, — очень занятой человек, и он становится всё более занятым, и с ним всё труднее договориться. Так что со всем происходящим, со всеми этими протоколами и делами COVID, с поиском времени для работы с ним, а сейчас он в туре с Крисом Стэплтоном, где он играет на акустической гитаре, мы просто ищем "окно", чтобы вернуться и завершить работу. И я надеюсь, что мы сможем сделать это в январе. У нас будет ещё одна сессия, после чего всё можно красиво упаковать и разослать заинтересованным лицам. Я надеюсь, что у нас получилась отличная пластинка!»

RIVAL SONS Have A New Album





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