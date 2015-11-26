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RIVAL SONS работают над альбомом



Вокалист RIVAL SONS Jay Buchanan в рамках недавнего интервью рассказал о работе над новым альбомом:



«Мы просто не торопимся с этим альбомом. Я думаю, что этот год научил нас тому, что можно сбавить обороты — можно сбавить обороты и не спешить. Я ощущаю, что с этой пластинкой мы как бы находимся в самом эпицентре. Это определённо другой тип записи. Мы сейчас группа иного типа, чем были, когда выпустили альбом "Feral Roots" в 2019 году.



"Feral Roots" был серьёзным поворотом по сравнению с нашими предыдущими работами, как и предыдущий альбом [2016 года] "Hollow Bones" был резким поворотом в сторону. И так с каждым альбомом, мы словно идём дальше и отрицаем то, что мы делали раньше, и именно это и даёт нам свободу. Если есть хоть какая-то надежда на то, что мы проложим свой собственный путь в творчестве, то это единственный способ, которым мы можем это сделать».







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