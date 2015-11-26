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Rival Sons

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20 июн 2021 : 		 RIVAL SONS работают над альбомом

4 июн 2021 : 		 RIVAL SONS проведут стрим

25 фев 2021 : 		 RIVAL SONS основали лейбл

6 янв 2021 : 		 RIVAL SONS исполняют классику Джеймса Брауна

26 апр 2020 : 		 Акустика от RIVAL SONS

25 окт 2019 : 		 Видео с выступления RIVAL SONS

5 сен 2019 : 		 JAY BUCHANAN о создании RIVAL SONS

20 авг 2019 : 		 Акустика от RIVAL SONS

21 июн 2019 : 		 Новое видео RIVAL SONS

16 апр 2019 : 		 Новое видео RIVAL SONS

10 апр 2019 : 		 Вокалист RIVAL SONS «испытывает проблемы из-за текущей политической ситуации в США»

18 янв 2019 : 		 Новая песня RIVAL SONS

15 дек 2018 : 		 Новая песня RIVAL SONS

3 ноя 2018 : 		 Новая песня RIVAL SONS

14 сен 2018 : 		 Новое видео RIVAL SONS

28 фев 2018 : 		 RIVAL SONS на LOW COUNTRY SOUND/ATLANTIC

26 июл 2017 : 		 Трейлер к переизданию RIVAL SONS

19 дек 2016 : 		 RIVAL SONS выпустили концертный альбом

7 дек 2016 : 		 Акустика от RIVAL SONS

20 май 2016 : 		 Новая песня RIVAL SONS

16 май 2016 : 		 Фрагмент нового трека RIVAL SONS

9 май 2016 : 		 Фрагмент нового трека RIVAL SONS

23 апр 2016 : 		 Фрагмент нового трека RIVAL SONS

11 апр 2016 : 		 Фрагмент нового трека RIVAL SONS

12 мар 2016 : 		 Новая песня RIVAL SONS

4 мар 2016 : 		 Новый альбом RIVAL SONS выйдет в этом году
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RIVAL SONS работают над альбомом



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Вокалист RIVAL SONS Jay Buchanan в рамках недавнего интервью рассказал о работе над новым альбомом:

«Мы просто не торопимся с этим альбомом. Я думаю, что этот год научил нас тому, что можно сбавить обороты — можно сбавить обороты и не спешить. Я ощущаю, что с этой пластинкой мы как бы находимся в самом эпицентре. Это определённо другой тип записи. Мы сейчас группа иного типа, чем были, когда выпустили альбом "Feral Roots" в 2019 году.

"Feral Roots" был серьёзным поворотом по сравнению с нашими предыдущими работами, как и предыдущий альбом [2016 года] "Hollow Bones" был резким поворотом в сторону. И так с каждым альбомом, мы словно идём дальше и отрицаем то, что мы делали раньше, и именно это и даёт нам свободу. Если есть хоть какая-то надежда на то, что мы проложим свой собственный путь в творчестве, то это единственный способ, которым мы можем это сделать».

RIVAL SONS Are



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